I pagamenti B2B non sono mai stati così semplici e flessibili: come funziona Opyn Pay Later

La società è in continua evoluzione e consuetudini che fino a qualche anno fa erano date per assodate oggi sono considerate superate. Questo vale per il modo in cui si fanno acquisti – pensiamo a quando fare shopping online non era neanche immaginabile – ma anche per il modo in cui ci si relaziona con gli altri, il modo in cui si fanno affari e il modo in cui si effettuano i pagamenti. Anche le aziende devono stare al passo col progresso tecnologico e semplici azioni come farsi pagare dai clienti oggi sono rese più fluide e veloci dalle nuove tecnologie.

Perché continuare a usare, ad esempio, RIBA e Bonifici a 30-60-90 giorni per le transazioni commerciali quando esistono altri metodi di dilazione dei pagamenti? Il buy now pay later, compra oggi e paga dopo, è sempre più diffuso e anche per il mondo aziendale in Italia si può approfittare di questa novità grazie a Opyn Pay Later.

Opyn Pay Later: cos’è e a cosa serve

La grande novità è arrivata in Italia nel novembre dello scorso anno, quando Opyn, fintech italiana con oltre 10 anni d’esperienza ha lanciato sul mercato Opyn Pay Later, una piattaforma tecnologica che offre, in un unico posto, tutti i servizi che ruotano attorno alle vendite business-to-business, aziende che vendono ad altre aziende.

Opyn Pay Later è la prima soluzione in Italia ad offrire un servizio di dilazione di pagamento flessibile e modulare per qualsiasi tipologia di business e canale di vendita. Cosa significa? Le aziende possono offrire, in fase di vendita di un prodotto o servizio ad un’altra azienda, piani di pagamento a rate personalizzabili al 100%, scegliendo l’importo, il numero e la scadenza delle singole rate, inclusa la possibilità di cessione del credito.

Perché scegliere Opyn Pay Later

I vantaggi di Opyn Pay Later sono tanti e non si limitano soltanto all’offerta di pagamento rateale. La piattaforma integra anche la valutazione creditizia dei clienti, , il recupero crediti, la gestionedigitalizzata degli ordini e degli incassi, con la possibilità di associare anche un servizio di consulenza commerciale, di marketing e amministrativa mirata al raggiungimento dei propri obiettivi di vendita.

La piattaforma continuerà ad arricchirsi di nuovi servizi, da quelli finanziari come la copertura assicurativa, a quelli amministrativi come la fatturazione elettronica..

Gianmaria Romano, CEO presso I-Tech, ha dichiarato: “Io beneficio della flessibilità che mi propone la piattaforma, i miei clienti pagano comodamente. Ritengo che Opyn sia il partner ideale per tutte le aziende che vogliono crescere”.

I tanti vantaggi di Opyn Pay Later

La versatilità del servizio Opyn Pay Later lo rende adatto a ogni azienda, dalle più piccole alle più grandi. La sicurezza è al primo posto: l’azienda sceglie dove ricevere i pagamenti e può monitorarli in pochi istanti accedendo ad un’unica piattaforma.

Accedendo a Opyn Pay Later si può generare in un secondo il link di pagamento per farsi pagare subito in pochi click: l’acquirente deve semplicemente inserire i dati di pagamento, carta di credito o carta di debito;le successive rate saranno addebitate in automatico, senza bisogno di solleciti, chiamate o email di promemoria.

Gli incassi di chi utilizza la piattaforma Opyn Pay Later sono puntuali e il rischio di insoluto è ridotto al minimo grazie all’esperienza creditizia di Opyn che si occupa anche della soft collection. E, cosa altrettanto vantaggiosa, non ci sono costi fissi: zero canone o costo di attivazione, si pagano soltanto le commissioni quando i clienti effettuano transazioni.

Tutto questo con un’esperienza utente semplice e completamente digitale. Per richiedere maggiori informazioni sul servizio e una demo gratuita visita il sito.

Opyn Universe e Opyn Now, gli altri servizi di Opyn

Non solo Opyn Pay Later. Opyn, forte di oltre 10 anni di esperienza, offre altri due importanti servizi rivolti alle imprese e alle istituzioni finanziarie. Opyn Universe è il servizio che permette a istituti finanziari e corporate di integrare il software as a service di Opyn e di includere così la velocità e l’efficienza del fintech direttamente all’interno dei propri processi.

Opyn Now, nato da Opyn Universe, permette invece di affiancare alla tecnologia proprietaria i servizi di credito digitale alle imprese per conto dei propri clienti e partner, come banche, asset manager e aziende non finanziarie.