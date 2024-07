I nuovi scenari della previdenza, giovedì alle 15 l’intervista a Francesco Libutti

Cambiamenti e trasformazioni negli scenari della previdenza, seguono e inseguono i trend demografici in atto. Questo il tema che abbiamo approfondito nel corso dell’intervista di WSI Smart Talk a Francesco Libutti, Presidente Fondo Pensione Agenti di Assicurazione, che verrà trasmessa giovedì 18 luglio alle 15.

I temi della puntata

In particolare, secondo quanto emerso nel corso dell’intervista realizzata dal direttore Leopoldo Gasbarro, gli scenari previdenziali saranno stravolti in un’ottica di medio-lungo termine. Ragion per cui è indispensabile informarsi sul tema, e capire come muoversi sin da subito, soprattutto per i più giovani.

Chi è Francesco Libutti

L’avvocato Francesco Libutti è dal 2016 presidente di un Fondo di Previdenza italiano con una storia di quasi 50 anni: il Fondo Pensione Agenti di Assicurazione. Proprio Libutti ha dato vita alla Lib Capital, che in partnership con Fondaco Lux, società incorporata nel 2008 nel Gran Ducato di Lussemburgo e fornitrice di soluzioni d’investimento dedicate ad investitori istituzionali, ha creato il Lib Capital Alternative Fund.

Segui la diretta

Per chi volesse, giovedì a partire dalle 15, sarà possibile seguire qui in diretta la nuova intervista di WSI Smart Talk.