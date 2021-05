I nuovi miliardari del business dei vaccini. Ecco chi sono

I profitti dei vaccini anti-Covid hanno creato almeno nove neo miliardari: è la stima del gruppo “The People’s Vaccine Alliance”, una rete di organizzazioni che si battono per l’abolizione dei brevetti sui sieri, che complessivamente, stima per i nuovi Paperoni una ricchezza netta combinata di 15,8 miliardi di euro, abbastanza per vaccinare 1,3 volte tutte le persone nei Paesi a basso reddito.

“Questi miliardari sono il volto umano degli enormi profitti che molte società farmaceutiche stanno ricavando dal monopolio che detengono su questi vaccini”, ha commentato Anna Marriott della ong Oxfam, che fa parte dell’alleanza, ricordando che “i vaccini sono stati finanziati con denaro pubblico e dovrebbero essere prima di tutto un bene pubblico globale, non un’opportunità di profitto privato. Dobbiamo porre fine urgentemente a questi monopoli in modo da poter aumentare la produzione di vaccini, abbassare i prezzi e vaccinare il mondo “.

Chi sono i nuovi miliardari dei vaccini

In testa alla lista di questi nuovi miliardari ci sono l’amministratore delegato della Moderna, Stephane Bancel, e la sua controparte alla BioNTech, Ugur Sahin.

Ecco lista completa: