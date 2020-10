I dieci prodotti made in Usa più amati dagli italiani

Gli italiani amano prodotti di brand statunitensi come emerge da una recente indagine di idealo secondo cui l’interesse verso i prodotti statunitensi è maggiore per gli italiani rispetto a quello dei nostri vicini europei.

In particolare l’interesse verso il “Made in USA” in Italia supera quello del resto d’Europa nel caso di acquisti online di piani cottura (+41,1 pp / punti percentuali rispetto all’Europa), forni (+18,8 pp), lavastoviglie (+16,4 pp), lavatrici (+11,4 pp) e frigoriferi (+10,8 pp).

Ecco quali sono i 10 prodotti “Made in USA” più amati dagli italiani:

Nel corso degli ultimi 16 mesi, come rende noto idealo, si segnala il boom di piani cottura (+17,5 pp / punti percentuali) e tablet (+13,4 pp), senza dimenticare l’aumento di “intenzioni di acquisto USA” nei confronti di smartphone (+4,8 pp), lavastoviglie (+4,1 pp) e stampanti multifunzione (+4,0 pp).

“L’Italia ha sempre subito un certo fascino legato al mito americano e al “born in the USA” – ha commentato Filippo Dattola, Country Manager dell’Italia per idealo – A quanto evidenziano i dati che abbiamo analizzato, anche l’e-commerce nostrano non è immune da questa passione, soprattutto per ciò che attiene ai settori più tecnologici. In fondo, la forza dell’e-commerce è proprio quella di essere un canale globale, grazie al quale i consumatori digitali hanno la possibilità di fare scelte consapevoli e, quindi, in questo caso, anche scegliere un produttore americano quando si tratta di acquisti hi-tech.”