È giunta l’estate e, come ogni anno, Bill Gates condivide con noi i suoi preziosi consigli per rendere questa stagione ancora più piacevole e ricca di esperienze significative. Quest’anno, tuttavia, l’imprenditore decide di cambiare approccio, suggerendoci non solo libri da leggere, ma anche una serie TV da guardare e una playlist di canzoni da ascoltare. Scopriamo insieme i consigli di Bill Gates per l’estate.

I libri consigliati da Bill Gates

Bill Gates ci suggerisce due opere: un romanzo e un saggio. Il primo è “Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow” di Gabrielle Zevin. Questo meraviglioso romanzo racconta la storia di due amici che crescono legati dalla passione per Super Mario Bros. e che successivamente, all’università, iniziano a creare i propri giochi. Gates si è identificato molto con questa storia, che gli ha ricordato la sua relazione con Paul Allen e il loro lavoro insieme a Microsoft. “Tomorrow” è stato uno dei libri più apprezzati dell’anno scorso, grazie alla bravura di Zevin nel farci affezionare profondamente ai suoi personaggi.

Il secondo libro consigliato da Gates è “Born in Blackness” di Howard French. Gates, appassionato studioso dell’Africa, ha trovato in questo libro una fonte di apprendimento sorprendente. French, giornalista di discendenza africana, mette in discussione la narrazione occidentale standard sulla storia del continente. Quando gli europei arrivarono in Africa, essa era tutt’altro che uno stato senza leggi e primitivo. In realtà, spiega l’autore, vari regni africani avevano creato città-stato che potevano competere con quelle europee in termini di organizzazione politica, potere militare, commercio, arte ed esplorazione. “Born in Blackness” è un libro che ha stimolato la curiosità di Gates, spingendolo a voler approfondire ulteriormente l’argomento.

Serie TV

Quella consigliata da Gates per l’estate è “Borgen” e “Borgen: Power & Glory”. Questo dramma politico danese, disponibile su Netflix negli Stati Uniti, narra le vicende della (fittizia) prima ministra donna del paese, Birgitte Nyborg, mentre naviga in un complesso panorama politico. Gates, appassionato di coalizioni politiche e dei meccanismi che le sostengono, si è appassionato alla storia di Birgitte e al modo in cui riesce a destreggiarsi in questa intricata realtà. La prima ministra è una leader di principi e talento, ma anche fallibile e talvolta fuorviata. “Borgen” è una serie che intrattiene, ma allo stesso tempo offre spunti di riflessione e apprendimento.

Per concludere, Gates ci offre la sua playlist estiva. Una raccolta di brani su Spotify che comprende alcune delle sue canzoni preferite, vecchie e nuove, che lo hanno accompagnato nel corso degli anni. Nella playlist troverete artisti come Billie Holiday, Nat King Cole, i Beatles, Vampire Weekend, Adele e U2.

Con i suoi consigli per l’estate, Bill Gates ci invita a leggere, guardare e ascoltare con curiosità e piacere. Speriamo che i consigli di Bill Gates ci ispirino a vivere una stagione estiva all’insegna della scoperta e dell’apprendimento.