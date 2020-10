I 7 tratti della personalità di un consulente finanziario vincente

Come abbiamo spesso potuto descrivere, buona parte del valore del consulente finanziario risiede nelle sue capacità di relazione con il cliente. Secondo Todd Resnick presidente e cofondatore One Seven, una società di consulenti finanziari indipendenti, sono sette i tratti di personalità che riescono a riassumere al meglio l’advisor ideale.

Quantomeno sotto il profilo strettamente relazionale. “Irradiare questi sette tratti non solo garantirà la felicità dei clienti”, ha scritto in un articolo pubblicato su Insurancenewsnet, ma aiuterà anche i consulenti a vivere la loro vita al massimo del loro potenziale e li aiuterà a diventare felici, sani e ad alte prestazioni”. Ecco i sette tratti individuati dal presidente di One Seven.