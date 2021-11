I 10 fattori che potrebbero far deragliare l’economia nel 2022

Nel momento in cui scriviamo, 2 novembre, Wall Street ha appena toccato nuovi massimi storici che testimoniano quanto, fra gli investitori, prevalga un clima di fiducia sulle prospettive dell’economia nel 2022 e oltre.

Per il prossimo anno si prevede un consolidamento della crescita economica post-Covid a livello globale. Eppure, l’uscita dalle politiche economiche e monetarie di supporto, così come una recrudescenza della pandemia – specie nei Paesi meno coperti dalla protezione del vaccino – sono alcuni delle possibili minacce che incombono sui mercati. L’Economist intelligence unit (Eiu) ha sintetizzato in 10 punti i possibili “scenari peggiori” (“worst-case scenarios”) per l’economia globale che potrebbero concretizzarsi nel 2022.