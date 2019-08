Huawei: verso ulteriore proroga del bando Usa

Nuovi segnali di distensione sul fronte Usa-Cina. Il Dipartimento del Commercio americano, secondo quanto riporta l’agenzia stampa Reuters, starebbe considerando l’ipotesi di concedere ulteriori 90 giorni prima dell’entrate in vigore del bando che impedirebbe alla società cinese di acquistare beni e servizi da aziende statunitensi. La decisione ufficiale è attesa nella giornata odierna.

Nell’ambito della guerra commerciale tra Washington e Pechino, gli Stati Uniti il 16 maggio scorso hanno inserito Huawei nella “entity list”, la lista nera del commercio che vieta alle aziende iscritte di comprare prodotti statunitensi.

Il 20 maggio hanno però concesso una licenza temporanea di 90 giorni, in scadenza il 19 agosto. Stando alle fonti, la licenza potrebbe essere prolungata di altri tre mesi, consentendo a Huawei di proseguire i rapporti commerciali con Google e con le altre aziende americane che le forniscono il software per i suoi smartphone, tablet e pc.