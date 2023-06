High apre un nuovo capitolo della sua storia. Lanciato nel 2007 dalla riminese Interfashion SpA, l’ex filiale del gruppo friulano Stefanel, il marchio di prêt-à-porter femminile premium dallo stile senza tempo, sofisticato e informale al tempo stesso, è stato appena acquistato da alcuni investitori riunitisi all’interno della nuova società Strava Srl, tra cui Giulio Corno, amministratore delegato e fondatore del gruppo Triboo, digital partner di High dal 2012. L’operazione dovrebbe consentire all’etichetta di accelerare il proprio sviluppo, in particolare a livello internazionale, dove realizza il 90% del fatturato ed è riuscita a farsi un nome nel corso degli anni.

I soci che, insieme all’AD di Triboo Giulio Corno, hanno costituito Strava Srl e acquisito al 100% Interfashion sono Giuseppe Stefanel, a capo della finanziaria Isidora Srl e Alberto Vacchi, Amministratore Delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione di IMA Spa, specializzata nel packaging.

“Il nuovo corso dell’azienda è all’insegna della continuità e la figura di Giuseppe Stefanel ancora con noi è il simbolo di questa prosecuzione. Abbiamo confermato tutti i manager a capo delle diverse divisioni, l’ufficio comunicazione e confermato è anche il nostro grande showroom di Milano in via Tortona. Dal punto di vista del prodotto, invece, il nostro obiettivo ora è quello di rafforzare il dna del nostro marchio High” ha spiegato Alessandro Cavalieri, Direttore Generale di Interfashion.

La nuova Interfashion SpA punta su High

La “nuova” Interfashion, che conta circa 110 dipendenti, punterà infatti su High – Everyday Couture, brand femminile del segmento high fashion lanciato nel 2006 e caratterizzato da “qualità, attenzione ai dettagli e design originale”, come spiega Cavalieri. L’azienda attualmente ha una forte connotazione internazionale (l’export è intorno al 90%), soprattutto europea, con in cima il mercato francese e quello tedesco. Buoni risultati si stanno registrando anche in Benelux e Spagna. Tra gli obiettivi dell’azienda c’è certamente quello di consolidare anche il mercato italiano e puntare a migliorare la performance di tutti i canali. High è infatti distribuito attraverso il canale wholesale (che genera circa il 68% dei ricavi) con 500 rivenditori multibrand in tutto il mondo e 20 boutique monomarca, 9 delle quali si trovano in Francia (due a Parigi e una a Bordeaux, Cannes, Lione, Lille, Tolosa, Nantes e Strasburgo), 5 in Germania e 3 in Polonia. High è presente anche in Cina, Australia e Stati Uniti, mercati dove vuole rafforzarsi. Due terzi delle vendite passano attraverso il canale wholesale, un terzo attraverso il retail e l’online, con le vendite in rete che rappresentano il 18% del fatturato.

Storicamente Interfashion Spa, attiva dal 1992, si occupava delle licenze del gruppo Stefanel, di cui gestiva la produzione e la distribuzione. Oltre a Closed, GGigli e I’M Isola Marras, l’azienda ha sostenuto in particolare lo sviluppo di Marithé + François Girbaud. È proprio con la stilista scozzese Claire Campbell, che ha lavorato per diciassette anni per l’iconico marchio francese di jeans, che Interfashion ha lanciato High, abbandonando le attività di licensing per concentrarsi su questo brand.

La stilista ha forgiato l’identità “everyday couture” di High, di cui ha curato lo stile fino al 2019. Il team stilistico interno, che ha lavorato al suo fianco, ha preso in mano le redini della label, coinvolgendo anche consulenti esterni. Il marchio è particolarmente apprezzato per la qualità delle sue creazioni, soprattutto in termini di finiture e dettagli tecnici, con un lavoro importante su volumi e materiali.

Interfashion salvata dalle ceneri di Stefanel

Ma mentre Stefanel tramontava a causa di rovesci finanziari che l’hanno portata prima all’amministrazione straordinaria e poi alla liquidazione del marchio a OVS nel 2021, High ha dovuto aspettare fino ad oggi per trovare un acquirente rimanendo però, a differenza di Stefanel, sempre in attivo e continuando a generare profitti.

Interfashion ha chiuso il 2022 con un fatturato intorno ai 26 milioni di euro e “per il 2023 prevede una crescita moderata single digit mentre incrementi più importanti li immaginiamo per il triennio 2024-2026. Il focus è ora concentrarci su una crescita interna, ma non escludiamo futuri progetti esterni come nuove acquisizioni o licenze, se in linea con il dna aziendale. La nostra idea è quella di investire sul total look, ampliando l’offerta merceologica attraverso una serie di collezioni sussidiarie come High, High Use (abbigliamento da lavoro), High Tech (mondo sportswear) e di espanderci in futuro nel mondo degli accessori, che attualmente rimangono un complemento della nostra offerta di abbigliamento”, ha concluso Cavalieri.

La nuova brand identity di High sarà comunicata attraverso una serie di progetti speciali e numerose iniziative esclusive, anche digital, pensate e promosse dal nuovo team di marketing e comunicazione, nato con l’arrivo della nuova proprietà.