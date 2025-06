Helvetia lancia BiPower: tra protezione del capitale, bonus e assistenza gratuita

Helvetia BiPower è la nuova polizza vita investimento del Gruppo Helvetia Italia, pensata per chi cerca una combinazione tra protezione del capitale, rendimenti stabili e flessibilità. La soluzione prevede un’allocazione su due gestioni separate, garantendo diversificazione e stabilità nel lungo periodo. Tra i punti di forza, bonus fedeltà, benefici successori, caratteristiche ESG e un pacchetto di assistenza gratuito per il supporto nelle pratiche successorie. Vediamo tutto nell’analisi.

“Helvetia BiPower è un prodotto rivalutabile che ha l’obiettivo di proteggere il capitale dei clienti e offrire dei bonus e un pacchetto di assistenza gratuito – sottolinea Emanuela Mantini, Chief Customer & Distribution Officer del Gruppo Helvetia in Italia – In particolare, è una soluzione flessibile, che permette di investire un capitale iniziale, partendo da un premio unico minimo di 2.500 euro, e integrare con versamenti aggiuntivi fino a un cumulo massimo di 5.000.000 euro. Il tutto offrendo una serie di servizi di assistenza innovativi, come, per esempio, informazioni e supporto sulle pratiche successorie. Si tratta di un investimento a lungo termine, studiato per chi desidera pianificare il proprio futuro con lungimiranza ma sempre puntando alla flessibilità “.

La compagnia assicurativa , in linea con la nuova strategia di Gruppo 2025-2027, si propone come player nel settore vita impegnato nell’offrire sicurezza finanziaria e benessere a lungo termine ai propri clienti. Di conseguenza la soluzione Helvetia BiPower , dedicata esclusivamente alle persone fisiche, mira a conciliare la protezione del capitale e il rendimento. Il premio investito viene ripartito per il 30% nella gestione separata Remunera più e per il 70% nella nuova gestione separata a fondo utili HelviPower. La scelta di investire in due gestioni separate, la cui ripartizione è fissa e non modificabile, nasce con l’obiettivo di valorizzare il rendimento e diversificare l’investimento in un orizzonte di lungo periodo. Inoltre si tratta di un prodotto che, attraverso la gestione separata HelviPower, promuove caratteristiche ambientali e sociali ed è quindi orientato alla sostenibilità.

Flessibilità e stabilità dei rendimenti : grazie alla volatilità ridotta delle due gestioni separate il prodotto si propone di offrire dei rendimenti stabili. Inoltre, Al termine del decimo anno, o in caso di decesso avvenuto durante la durata del contratto, il prodotto prevede il riconoscimento del capitale rivalutato annualmente, sulla base dei rendimenti delle due gestioni separate fino alla scadenza o al decesso.

Benefici successori: il capitale liquidato ai beneficiari non entra nel patrimonio ereditario ed è esente dall’imposta di successione.

il capitale liquidato ai beneficiari non entra nel patrimonio ereditario ed è esente dall’imposta di successione. Caratteristiche ESG: Helvetia BiPower è un prodotto che, attraverso la gestione separata HelviPower, promuove caratteristiche ambientali e sociali ed è quindi orientato alla sostenibilità.

Il contratto è riscattabile anticipatamente dopo il primo anno, con l’applicazione delle penali contrattualmente previste. Il Gruppo Helvetia Italia, in ogni caso, ha l’obiettivo di essere sempre al fianco dei propri clienti al momento del bisogno, infatti, in situazioni particolari come gravi malattie, invalidità o non autosufficienza, tutela gli assicurati consentendo, un riscatto senza particolari aggravi legati alle condizioni del mercato e, in aggiunta, è prevista l’erogazione di un Bonus calcolato in base al periodo di permanenza.

L’assistenza senza costi aggiuntivi

Da ultimo, il prodotto Helvetia BiPower prevede anche un pacchetto di assistenza, offerto, senza costi aggiuntivi, da Helvetia Vita S.p.A. in virtù della polizza assicurativa che la Società ha sottoscritto con Inter Partner Assistance S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia, Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni, Gruppo AXA Partners. Il servizio di assistenza è attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. In concreto, la soluzione, per tutta la durata del contratto, offre il pacchetto “Eredità protetta”, ossia informazioni sulle pratiche successorie, supporto nella raccolta di documenti e altri servizi agli eredi come, per esempio, lo sblocco dei conti correnti. Rientrano nel Pacchetto anche ulteriori servizi, quali l’assistenza in viaggio, consistente nel trasferimento della salma, nel rientro della stessa dall’estero, nel viaggio di un familiare per accompagnarla, oltre che la fornitura di informazioni per l’organizzazione delle esequie.