Hedge fund: investitori istituzionali vedono futuro in rosa

Gli investitori istituzionali vedono un futuro in rosa per settore degli hedge fund, considerato particolarmente attraente sotto il profilo dei rendimenti.

Atteso un aumento della raccolta

Da una ricerca condotta da Beacon, piattaforma per l’analisi del portafoglio e la gestione del rischio, presso fondi pensione, family office e gestori di patrimoni assicurativi negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Svizzera, Francia, Italia, Hong Kong e Singapore, emerge infatti che il 91% degli intervistati prevede che il settore degli hedge fund aggiungerà più di 190 miliardi di dollari di asset quest’anno, mentre il 26% prevede un aumento compreso tra 250 e 500 miliardi di dollari.

Dall’indagine emerge inoltre che quasi tutti gli investitori istituzionali interpellati (93%) prevedono un aumento della raccolta di fondi da parte degli hedge fund pari o superiore al 10% nei prossimi tre anni mentre il 14% mette in conto una crescita superiore al 20%.

Dati forniti da Hedge Fund Research hanno mostrato che il patrimonio totale gestito dagli hedge fund ha raggiunto la cifra record di 4.600 miliardi di dollari alla fine del primo trimestre di quest’anno.

Trasparenza resta tallone d’Achille

In un contesto che pare orientato alla crescita, non mancano tuttavia riserve e preoccupazioni. Un’ampia maggioranza (88%) degli investitori istituzionali intervistati concorda sulla necessità che gli hedge fund migliorino la qualità delle informazioni e la trasparenza. Questo aspetto appare particolarmente rilevante quando si tratta di definire l’allocazione dei fondi: l’85% ha deciso di non investire in un particolare fondo proprio a causa di preoccupazioni sulla gestione del rischio, e quasi tutti (93%) pensano che questo sarà una trend in crescita.