HANetf taglia il traguardo di $5 mld di AuM grazie ai tematici su difesa e uranio

HANetf annuncia che le sue masse in gestione (AuM) hanno superato i 5 miliardi di dollari. All’inizio di quest’anno, gli AuM totali di HANetf erano pari a poco più di 3 miliardi di dollari e, pertanto, sono aumentati di oltre il 65,5%. Tale incremento porta HANetf a ricoprire il ruolo di uno degli emittenti di ETF con la maggiore crescita in Europa nel 2024.

Questa crescita significativa è dovuta soprattutto al forte interesse che gli investitori hanno espresso per talune tematiche, quali difesa e uranio. Nello specifico, Future of Defence UCITS ETF (NATO) ha registrato flussi per oltre 500 milioni di dollari solo quest’anno, arrivando a superare i 650 milioni di masse in gestione. Sprott Uranium Miners UCITS ETF (U308), invece, ha raccolto masse per oltre 53 milioni di dollari dall’inizio del 2024 sino a oggi, raggiungendo 273,85 milioni di dollari di AuM.

Per quanto riguarda gli ETC, The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RMAU) ha superato per la prima volta il traguardo di 1 miliardo di dollari di masse in gestione a settembre 2024 e quest’anno ha anche visto la percentuale di oro riciclato in custodia superare il 50%, l’obiettivo iniziale dell’ETC. Insieme a RMAU, anche SparkChange Physical Carbon EUA ETC (CO2) ha accumulato afflussi per 63 milioni di dollari, raggiungendo un AuM di 154,6 milioni di dollari.

Hector McNeil, Co-Founder e Co-CEO di HANetf, ha così commentato:

“Siamo estremamente contenti di aver superato il traguardo dei 5 miliardi di dollari in AuM distribuiti nella nostra variegata gamma prodotti. In HANetf ci impegniamo ad aiutare i nostri clienti white label a lanciare nuovi ETF ed ETC e dà soddisfazione vedere che questi prodotti stiano riscuotendo un interesse istituzionale così forte. Dal lancio della nostra società, avvenuto solo cinque anni fa, ogni anno abbiamo registrato flussi netti positivi e, a mio parere, è un risultato estremamente gratificante, vista la volatilità del mercato e i vari fatti geopolitici registrati in questo periodo”.

Il pensiero del co-fondatore di HANetf si rivolgere poi al mercato: