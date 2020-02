Gussago (Pictet AM): “Investitori, l’unico asset a disposizione è il tempo”

“Gli eventi esogeni hanno provocato volatilità di breve, ma chi ha vinto nel lungo periodo è sempre stato il fondamentale“. Parola di Marzio Giussago, senior sales di Pictet AM, intervistato durante Consulentia20, l’evento organizzato da Anasf. “L’investitore oggi dovrebbe concentrarsi sull’unico asset che ha a disposizione, il tempo, e capire come sfruttarlo al meglio. Oggi ci sono diverse tematiche sulle quali è possibile investire, ma dobbiamo trovare riscontro in quella che è la nostra quotidianità, creando un parallelo tra vita reale e vita finanziaria“.