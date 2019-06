Guerra dazi: Usa allungano lista nera a supercomputer, Cina si ribella

Nuovo capitolo nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, che ora estende i suoi confini al settore dei supercomputer. Dopo Huawei, il Dipartimento al Commercio Usa ha inserito nella “lista nera” del commercio, altre sei società hi-tech cinesi a cui è ora vietato esportare negli Stati Uniti. La stessa disposizione prevede inoltre uno stop per aziende americane di rifornirle con i microchip.

La decisione americana avviene alla vigilia dell’incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, a margine del vertice G- 20 in Giappone il 28 e 29 giugno che, a meno di colpi di scena, dovrebbe essere confernato. Gli esperti dicono che nel breve periodo questa misura danneggerà il settore dei chip, ma nel lungo termine darà la spinta alla Cina per far da sola.