Guerra dazi: Trump firma tregua con il Messico, resta alta tensione con la Cina

Scongiurata, almeno per il momento, una guerra commerciale con il Messico, gli Stati Uniti continuano a lanciare messaggi poco concilianti nei confronti della Cina. Secondo quanto dichiarato il segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin, in un’intervista alla CNBC, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, prenderà una decisione sull’opportunità di introdurre nuove tariffe dopo aver incontrato la sua controparte cinese alla fine di questo mese in Giappone.

Trump cercherà di stabilire se il presidente cinese Xi Jinping è disposto a dirigersi “nella giusta direzione” su un accordo per rimodellare i rapporti commerciali e commerciali tra le prime due economie del mondo.

“Il presidente Trump avrà bisogno di assicurarsi che sia chiaro che stiamo andando nella direzione giusta per un accordo”, ha detto Mnuchin, spiegando che “il presidente prenderà una decisione dopo l’incontro.”

Trump ha in precedenza indicato che si aspetta di pianificare le sue prossime mosse da guerra commerciale dopo quella riunione del G-20.

“Se la Cina vuole andare avanti con l’accordo, siamo pronti ad andare avanti sui termini che abbiamo concordato. Se la Cina non vuole andare avanti, allora il presidente Trump sarà felice di andare avanti con le tariffe per riequilibrare la relazione “, ha detto.

Nel frattempo, nella notte tra venerdì e sabato 8 giugno, Trump ha annunciato in un tweet che gli Stati Uniti hanno firmato un accordo con il Messico che sospende a tempo indefinito l’entrata in vigore dei dazi, prevista per oggi, in cambio di “forti misure per fermare il flusso di migrazione attraverso il Messico e verso il nostro confine meridionale”.