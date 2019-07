Guerra dazi: ripartono negoziati Usa-Cina, ridotte le speranze di un accordo

Riparte oggi a Shanghai la due giorni di negoziati tra Cina e Usa sui dazi, dopo la tregua stretta il mese scorso durante il G20 di Osaka. Le speranze di progressi significativi durante il nuovo meeting sono basse, quindi funzionari e imprese si augurano che Washington e Pechino possano almeno dettagliare impegni per gesti di “buona volontà” e aprire la strada per le future trattative.

Questi gesti includono l’acquisto di commodities agricole statunitensi da parte della Cina e il consenso da parte degli Stati Uniti per consentire alle società statunitensi di riprendere in parte le vendite al gigante tech cinese Huawei Technologies.

Secondo quanto ha affermato Chi Lo, economista senior presso BNP Paribas in un’intervista recente alla CNBC,

“È probabile che avremo un accordo temporaneo nei prossimi mesi. Un primo passo per una negoziazione a lungo termine su questioni più profonde”. Per l’esperto un’eventuale pace commerciale non affievolirà le tensioni nel settore hi-tech. Per l’economista della banca francese, “le relazioni nel settore tecnologico probabilmente diventeranno ancora più “fredde” nei prossimi mesi o addirittura nei prossimi anni”. “In futuro ci sarà un rischio di guerra commerciale più mirato sul settore tecnologico”, ha detto l’economista.