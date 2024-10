Guerra commerciale: Ue introduce dazi fino al 45% sulle auto elettriche cinesi

Nuovo capitolo della guerra commerciale tra l’Ue e la Cina. L’Unione Europea ha votato per l’adozione di dazi definitivi sui veicoli elettrici a batteria (BEV) prodotti in Cina fino al 45%, da attuare già a fine mese.

“Oggi la proposta della Commissione europea di imporre dazi compensativi definitivi sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria (BEV) dalla Cina ha ottenuto il sostegno necessario da parte degli Stati membri dell’UE per l’adozione delle tariffe”, ha dichiarato l’UE in un comunicato, aggiungendo che sta continuando a lavorare in Cina per cercare “una soluzione alternativa” anche dopo l’adozione dei dazi.

Ue sferra un altro colpo alla Cina sui dazi

L’UE ha annunciato per la prima volta a giugno l’intenzione di imporre dazi più elevati sulle importazioni di veicoli elettrici cinesi, sostenendo che questi beneficiavano “pesantemente di sussidi sleali” e rappresentavano una “minaccia di pregiudizio economico” per i produttori di veicoli elettrici in Europa. Il tutto è partito da un’indagine della Commissione e la stessa ha poi resi noti anche i dazi per le singole aziende, diversi a seconda del grado di collaborazione con l’indagine europea. I dazi provvisori sono stati istituiti all’inizio di luglio, ma sono stati rivisti a settembre sulla base di “osservazioni motivate sulle misure provvisorie” delle parti interessate. Così i dazi sulle auto Tesla importate dalla Cina sono stati tagliati dal 20,8% attuale al 9 per cento. BYD, l’azienda di veicoli elettrici sostenuta da Warren Buffett, ha visto la sua tariffa ridotta dal 17,4% al 17%; Geely dal 19,9% al 19,3%, SAIC dal 37,6% al 36,3%.

Dopo il voto di oggi, la Camera di commercio cinese presso l’UE ha espresso “profonda delusione per questo risultato di voto”, aggiungendo di essere “fortemente insoddisfatta dell’adozione di misure commerciali protezionistiche da parte dell’UE”.

La Camera ha anche invitato l’UE a essere “cauta” sulle misure finali, a ritardarne l’attuazione e a concentrarsi sulla ricerca di soluzioni attraverso i negoziati. Infine la Camera di commercio cinese presso l’UE ha inoltre ribadito che l’indagine del blocco sui veicoli elettrici cinesi è una “misura protezionistica ingiustificata e politicamente motivata”, affermando che l’aumento dei dazi avrebbe un impatto sulle aziende cinesi e su quelle internazionali che producono veicoli elettrici in Cina.

Le case automobilistiche Ue contro la decisione dell’U

La risposta delle case automobilistiche europee è stata unanime di condanna della decisione presa dall’Ue. Mercedes Benz ha definito le tariffe un “errore” e ha esortato la Commissione Europea a ritardarne l’applicazione, mentre BMW ha dichiarato che la mossa ha segnato un “segno fatale” per l’industria automobilistica europea, secondo quanto riportato da Reuters.

La Volkswagen, in crisi, ha dichiarato che i dazi sono “un approccio sbagliato e non miglioreranno la competitività dell’industria automobilistica europea”. Una soluzione alternativa e negoziata è ancora possibile fino all’applicazione dei dazi alla fine del mese, ha dichiarato la Volkswagen.

La casa automobilistica svedese Volvo Cars, che è di proprietà della cinese Geely Holdings, ha dichiarato che “continuerà con la nostra strategia di lunga data di costruire le nostre auto dove le vendiamo e ha impegnato significativi investimenti a lungo termine in Europa”, secondo un comunicato. Il conglomerato italo-francese Stellantis ha affermato che l’industria sta affrontando la pressione dei piani di riduzione delle emissioni di CO2 e della concorrenza cinese, sottolineando che in questo momento “le politiche a sostegno della domanda e la garanzia di stabilità delle regole sono più importanti che mai”.

Germania contraria ai dazi

La decisione segue mesi di dibattiti e deliberazioni tra i membri dell’UE, che hanno espresso opinioni diverse sull’aumento delle tariffe. Mentre la Francia ha appoggiato la misura dopo aver precedentemente spinto l’UE ad avviare i negoziati, la Germania si è espressa contro il provvedimento, sollevando preoccupazioni sulle conseguenze per le proprie case automobilistiche in difficoltà.

Le possibili ritorsioni da parte della Cina sono state una delle principali preoccupazioni di alcuni membri dell’UE, soprattutto perché la Cina ha già avviato indagini sulle esportazioni di carne di maiale e di brandy dall’UE, nonché un’indagine antisovvenzioni sui prodotti lattiero-caseari dell’UE. Il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner ha esortato così la Commissione europea a non iniziare una guerra commerciale.