Green pass a sei mesi e tamponi per vaccinati? Governo prepara misure restrittive

L’appuntamento è fissato per giovedì 23 dicembre: è allora il governo varerà un nuovo pacchetto di misure per frenare l’avanzata della variante Omicron. Ad oggi, nessuna misura è sicura. Ma indiscrezioni stampa insistenti, indicano come quasi certa la riduzione della durata del green pass a sei mesi dai nove mesi attuali. Un provvedimento che appare necessario alla luce del progressivo calo di efficacia del vaccino nei mesi successivi all’inoculazione.

“C’è ancora da lavorare ed essere attenti” e per questo “passeremo in rassegna eventuali provvedimenti” ha spiegato ieri il presidente del Consiglio Mario Draghi, aggiungendo che “nulla è ancora deciso”.

I numeri della quarta ondata, d’altronde, non accennano a rallentare, con il tasso di positività che è salito al 4,8%, e in un solo mese sono più che raddoppiati: i 16.213 casi individuati nelle ultime 24 ore erano 6.404 il 22 novembre e le 137 vittime erano 70.

Estensione tamponi anche per vaccinati

Oltre all’ulteriore riduzione della durata del green pass, tra le ipotesi sul tavolo del governo l’obbligo di mascherina all’aperto, una misura simbolica visto che molte Regioni e Comuni l’hanno già applicata con proprie ordinanze e visto che è già previsto in caso di assembramenti; il tampone obbligatorio per accedere a stadi, concerti e discoteche anche per i vaccinati, misura ritenuta fondamentale dagli esperti in vista delle feste di Capodanno.

Su quest’ultima misura le forze politiche appaiono divise. “Fino ad una settimana fa il tampone non serviva, adesso qualcuno chiede il tampone per i vaccinati. La comunita’ scientifica dovrebbe mettersi d’accorso se il tampone serve o non serve” aggiunge il l leader della Lega Matteo Salvini per una volta d’accordo con il suo ex alleato ed ex premier Giuseppe Conte: “la strada non e’ costringere a fare il tampone per i luoghi pubblici ma la terza vaccinazione”.

Anche il Pd, con l’ex ministro Francesco Boccia, sottolinea che piuttosto che fare il tampone per andare al cinema o al teatro allora è meglio mettere l’obbligo di vaccinazione per tutti.

Escluso obbligo vaccinale

Fonti di governo escludono invece sia l’estensione dell’obbligo di vaccino per tutti sia l’utilizzo del super green pass su bus e metro. “Non prevediamo di cambiare, il green pass è già una misura robusta” afferma il ministro Enrico Giovannini.