Presto potrebbero arrivare incentivi governativi per imprese e famiglie che vogliano sottoscrivere assicurazioni contro le calamità naturali. A dirlo è stato il ministro Urso, parlando di un tema come la sostenibilità di lungo periodo, messa sempre più a repentaglio da cambiamento climatico ed aumento di eventi atmosferici estremi. Vediamo tutto nell’analisi.

Le parole del Ministro

“Stiamo lavorando insieme all’Ivass, al ministero dell’Economia e agli altri istituti per incentivare le imprese e le famiglie ad assicurarsi contro le calamità. Per farlo abbiamo bisogno che, in questo momento, le assicurazioni corrispondano subito i premi che erano stati attivati in Emilia Romagna”, ad averlo dichiarato è statp il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della conferenza stampa di presentazione del Phygital Sustainability Expo.

Il protection gap italico

Il ministro ha evidenziato come sia necessario superare la diffidenza di imprese e famiglie ad assicurarsi contro le calamità. Si tratta di un’osservazione tutt’altro che casuale. Come rilevato da Assiteca, infatti, in Italia abbiamo un preoccupante protection gap pari all’87% del totale. Ma questo cosa significa? Ve lo spieghiamo subito. Nell’ultimo decennio gli eventi meteorologici estremi nel Bel Paese si sono moltiplicati, causando , in totale, tra il 2013 e il 2022, danni per un ammontare complessivo di 37 miliardi di dollari. Di questi, solo 5 miliardi erano coperti da un’assicurazione. Di conseguenza, 32 miliardi sono andati in fumo. L’87% sul totale, il protection gap italico per l’appunto.

Verso l’obbligo