Goldman Sachs Asset Management punta sui megatrend: dove investire nel 2024

Sono i megatrend a dover guidare le strategie d’investimento nella seconda parte del 2024, dalla digitalizzazione alla decarbonizzazione, sfruttando a proprio favore il vento del cambiamento. A sottolinearlo è stato il “Mid-Year Outlook 2024” di Goldman Sachs Asset Management, presentato ieri alla stampa in un evento digital.

I megatrend su cui puntare

In particolare, secondo quanto evidenziato dagli esperti di Goldman Sachs sono cinque le forze strutturali chiave che guideranno i megatrend: decarbonizzazione, digitalizzazione, deglobalizzazione, destabilizzazione geopolitica e invecchiamento demografico. Gli investitori dovrebbero adottare strategie attive e diversificate per cogliere le opportunità offerte dalla transizione energetica, dai progressi tecnologici e dalle dislocazioni di mercato.

L’occasione private markets

Una strategia quella dei megatrend che vale sui mercati pubblici, ma anche sui private markets. Secondo Michael Bruun, Global Co-Head of Private Equity di Goldman Sachs Asset Management, “le leve operative per la creazione di valore, allineate ai trend di crescita secolari e alla cautela nell’utilizzo del capitale, sono destinate a diventare infatti i principali fattori di successo del private equity“. Inoltre il private credit dovrebbe continuare a registrare una crescita secolare di lungo periodo, ma gli asset allocator sono sottoesposti nel private credit rispetto ai target. Il sentiment continua a essere positivo nei confronti di questo settore, in quanto gli investitori sono alla ricerca di diversificazione e l’innovazione sta determinando l’espansione dell’universo private credit.

Portafogli equilibrati con l’hedging

“La frammentazione geopolitica e la potenziale escalation dei conflitti in Medio Oriente e in Ucraina continuano a rappresentare dei rischi e le elezioni statunitensi aggiungono incertezza, sottolineando la necessità di portafogli equilibrati e di strategie di hedging. Le opportunità offerte dalla tecnologia disruptive, trainata dall’intelligenza artificiale (AI) e dalla sostenibilità, rimangono un obiettivo di primo piano per gli investitori a livello globale”, ha affermato Ashish Shah, Chief Investment Officer of Public Investing di Goldman Sachs Asset Management.

Le soluzioni nell’obbligazionario

“Gli investitori dovrebbero adottare una strategia dinamica per gestire la duration e investire nel reddito fisso di elevata qualità all’interno di portafogli ben diversificati. Privilegiamo gli emittenti dei settori che riescono a dimostrare una certa capacità di tenuta nel corso del ciclo economico, tra cui le obbligazioni IG delle grandi banche e il credito high yield dei settori industriale ed energetico”, ha aggiunto Lindsay Rosner, Global Head of Multi-Asset Fixed Income di Goldman Sachs Asset Management.

Insomma, Goldman Sachs consiglia agli investitori di mantenere in questa fase di mantenere portafogli equilibrati, sfruttare le opportunità offerte dai megatrend e adottare strategie di hedging in un contesto globale complesso e in evoluzione.