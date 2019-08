Goldman Sachs: Fed sparerà altre due cartucce entro fine anno

Gli analisti di Goldman Sachs hanno cambiato idea: Stati Uniti e Cina non raggiungeranno un accordo commerciale prima delle elezioni presidenziali americane del novembre del 2020.

Così in una nota Jan Hatzius, capo economista della banca americana, ha spiegato ai clienti che “le notizie giunte dall’annuncio di giovedì scorso del presidente Donald Trump indicano che Usa e Cina stanno scegliendo una linea dura e non ci aspettiamo più un accordo commerciale prima delle elezioni del 2020″.

Inoltre, secondo Hatzius, la decisione della Cina di fermare gli acquisti di prodotti agricoli Made in Usa e quella di avere permesso alla valuta cinese di rompere la soglia psicologica di 7 yuan per dollaro è stata una “risposta significativa” ai dazi preannunciati da Trump.

“Alla luce di un aumento crescente dei rischi commerciali, di aspettative del mercato per tagli ulteriori dei tassi [da parte della Fed] e di un aumento dei rischi globali legati alla possibilità che non ci sia un accordo sulla Brexit, ora ci aspetiamo un terzo taglio dei tassi di 25 punti base a ottobre per un totale di 75 punti base“.