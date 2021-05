Global Health Summit, segui la diretta con Draghi e von der Leyen (VIDEO)

Si svolge a Roma il vertice Global Health Summit, un evento organizzato dalla presidenza italiana del G20 in partnership con la Commissione europea. Il premier Mario Draghi e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen guideranno i lavori del vertice che, virtualmente, riunirà nel corso della giornata i leader del G20.

Il Summit rappresenta un’opportunità per i paesi del G20 e per tutti i leader invitati, tra i quali i responsabili delle organizzazioni internazionali e regionali e i rappresentanti degli organismi sanitari globali, per condividere le esperienze maturate nel corso della pandemia ed elaborare e approvare una “dichiarazione di Roma”.

I contenuti della dichiarazione potranno costituire un punto di riferimento per rafforzare la cooperazione multilaterale e le azioni congiunte per prevenire future crisi sanitarie mondiali.