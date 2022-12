L’espansione dell’economia italiana e la sua proiezione sui mercati globali dipendono sempre più dal digitale. Da qui parte “Global Expert Talk”, la serie di webinar di approfondimento nata dalla collaborazione tra la MIT Sloan School of Management di Cambridge e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” nell’ambito del “Global Program”.

La partnership strategica tra il MIT e l’UniParthenope si concretizza in una serie di programmi internazionali volti a promuovere nuovi metodi innovativi di coinvolgimento tra docenti, studenti e organizzazioni, comunità e innovatori. Questi programmi mirano a sostenere strategie pratiche e a preparare leader di principio per affrontare le sfide globali. Uno di questi è il MEIM, il master in imprenditorialità, innovazione e gestione, che offre agli studenti la possibilità di partecipare a un programma di studi che mette in contatto diretto le due università attraverso discussioni e opportunità educative come il “Global Expert Talk”.

I temi del Global Tech Talk

“The Future of Digital Platforms” è la prima puntata di una serie di webinar di approfondimento che si concentra specificamente sulle future evoluzioni e trasformazioni delle tecnologie digitali, con particolare attenzione alle loro potenziali applicazioni nel campo del marketing digitale e dell’e-commerce. La serie si preannuncia molto ricca e di respiro internazionale. Michael Cusumano, SMR Distinguished Professor of Management e Deputy Dean del MIT Sloan e Riccardo Maria Monti, presidente del Gruppo Triboo (nella foto), la Digital Transformation Factory che supporta i propri clienti nella creazione e gestione dei loro business digitali a livello globale, saranno entrambi presenti come relatori di spicco all’incontro, che sarà moderato da Marco Ferretti, Professore di Strategia Aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.

“The Future of Digital Platforms” si terrà online il prossimo 6 dicembre, dalle ore 17.00, in diretta su Youtube. Per partecipare è necessario prenotarsi e ricevere un invito. Clicca qui per ottenerlo