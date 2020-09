Giovani (e non), 5 modi per iniziare a investire

Per i giovani (ma non solo) che iniziano a mettere da parte qualche risparmio, l’idea di iniziare a investire potrebbe essere accompagnata da una certa dose di stress e tensione.

Si può, talvolta, desistere dal proposito dicendosi che, dopo tutto, non si dispongano di risparmi sufficienti per iniziare. Eppure, si può iniziare a investire anche a piccoli passi e cominciare a ottenere soddisfazioni.

Gli strumenti per iniziare a investire

Senza generalizzare troppo, le idee per iniziare a investire, come consigliato dal sito americano MoneyUnder30.com, possono essere molteplici anche per chi non ha grossi capitali.