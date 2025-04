Gestori, lo speciale WSI in vista del Salone del Risparmio. Guarda tutte le videointerviste

Un format tutto dedicato ai gestori, questo lo speciale lanciato da Wall Street Italia, che accompagnerà l’industria del risparmio gestito all’appuntamento più atteso dell’anno, quello ovviamente con il Salone del Risparmio 2025 in programma dal 15 al 17 aprile al MiCo di Milano dal titolo “Il futuro del risparmio”.

I temi del Salone

In particolare, nel format WSI stiamo dando spazio ai contenuti e ai protagonisti del Salone, per cogliere quelle che sono tutte le novità più importanti che stanno emergendo su fronti come longevity, AI, consulenza finanziaria ed outlook sui mercati finanziari.

Guarda le interviste

Per approfondire i temi principali e i dati emersi, abbiamo intervistato molti dei principali protagonisti della kermesse dedicata ai gestori. Guardale tutte qui dalla playlist.