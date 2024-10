Gestione fiscale e compliance: un webinar per ottimizzare i processi aziendali con un ERP Integrato

Oggi più che mai le aziende devono prestare la massima attenzione ai cambiamenti degli obblighi normativi da rispettare nella gestione fiscale, così da ridurre al minimo il rischio di non conformità e di eventuali sanzioni a cui si può andare incontro che possono limitare le possibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati e rappresentare un freno per la crescita del business.

Governo dopo governo, legge dopo legge, alle disposizioni interne che ogni azienda è chiamata a rispettare si sono aggiunte una serie di regole imposte dal legislatore e dall’amministrazione fiscale e il rispetto di tali regole, la cosiddetta compliance normativa, può costituire un ostacolo che molte aziende non riescono a superare senza ricorrere a strumenti che possono facilitare questo percorso.

A fornire un valido supporto alla gestione fiscale delle imprese che sempre più spesso decidono di abbracciare la trasformazione digitale e stare al passo coi tempi è rappresentato dal gestionale ERP (Enterprise Resource Planning): una risorsa fondamentale e strategica non solo per la pianificazione delle risorse ma anche per acquisire una gestione ottimale degli adempimenti normativi.

Le sfide fiscali per un’impresa italiana nel 2024

Oggi per un’impresa italiana il raggiungimento della piena conformità alle normative fiscali è un obiettivo tutt’altro che semplice e che richiede continui sforzi per rimanere al passo con le frequenti modifiche e integrazioni che vengono fatte e introdotte di riforma in riforma, di legge in legge. In questo panorama in continua evoluzione, a fare più fatica sono soprattutto le microimprese e le PMI, quelle che spesso si possono ritrovare più in difficoltà di fronte ad accertamenti e sanzioni delle autorità competenti.

ERP, la chiave per una gestione fiscale efficace

Per scongiurare o ridurre al minimo il rischio di una mancata compliance normativa, con tutte le conseguenze del caso, sempre più aziende hanno deciso di implementare un sistema ERP integrato, come TeamSystem Enterprise, un software per la pianificazione delle risorse per le medie e grandi imprese che permette una gestione dell’azienda a 360 gradi.

TeamSystem Enterprise è in grado di ottimizzare i processi aziendali legati alla fiscalità e offire una specifica area dedicata all’amministrazione, alla finanza e alle dichiarazioni dei redditi che fornisce, anche grazie a una interfaccia intuitiva, una visione chiara ed esaustiva di quello che succede in azienda.

Accedendo alla dashboard di TeamSystem Enterprise si ha la certezza che l’area sia sempre aggiornata alle normative in vigore e che la struttura contabile parametrizzabile sia in linea con le esigenze dell’azienda, permettendole così di assolvere agli obblighi e agli adempimenti contabili e fiscali, giornali e libri fiscali, registri IVA e partitari.

Webinar TeamSystem: l’evento gratuito per ottimizzare i processi aziendali con un ERP Integrato

TeamSystem ha deciso di presentare e illustrare tutti i vantaggi dell’adozione di un software ERP in azienda con un webinar gratuito in programma per lunedì 28 ottobre dalle 10.30 alle 11.30 dal titolo “Gestione fiscale e compliance: ottimizzare i processi aziendali con un ERP integrato”. Un appuntamento imperdibile per approfondire il ruolo determinante che la gestione fiscale riveste in azienda, esplorando soprattutto i vantaggi legati all’introduzione di uno strumento innovativo e completo come l’ERP che può realmente semplificare la vita delle imprese.

Il webinar gratuito avrà come relatrice Sara Gasparini, Dottore Commercialista e Revisore Legale iscritta all’Albo di Verona dal 2009. Operativa online dal 2017 con servizi per liberi professionisti e piccole medie imprese, Gasparini è la commercialista più seguita d’Italia con più di 260.000 follower su Instagram (@saragasparini_commercialista) e un profilo molto attivo e seguito anche su TikTok (@saracommercialista).

Nel corso del webinar di TeamSystem saranno affrontate diverse tematiche con una scaletta ben definita:

l’importanza della gestione fiscale nelle imprese e come la compliance normativa influisce sull’operatività aziendale;

le principali sfide fiscali per le imprese: analisi delle principali sfide fiscali che le imprese italiane affrontano oggi, tra cui la gestione delle imposte dirette e indirette, e la conformità alle normative in continua evoluzione; impatti della non conformità: sanzioni, controlli e problematiche legalile principali sfide fiscali per le imprese

benefici nell’utilizzo di gestionali ERP in ambito fiscale

Al termine del webinar ci sarà anche un momento di Q&A.

