Geopolitica e mercati sull’orlo di una crisi? Il punto con Davide Serra oggi alle 16:30

Da Trump a Xi Jinping, dalla Von der Leyen a Zelensky e Putin: il mondo è sull’orlo di una crisi di nervi? E i mercati? Ne parleremo con Davide Serra, CEO di Algebris, nello speciale WSI Smart Talk di oggi pomeriggio a partire dalle 16:30.

La tensione sui mercati

Settimana di passione per le Borse in Europa e negli Usa, che hanno faticato in questi primi giorni della settimana appesantite dalle tensioni geopolitiche sul fronte ucraino e dalla guerra commerciale innescata dall’entrata in vigore dei dazi americani. Approfondiremo il tema con un ospite d’eccezione come Davide Serra, intervistato per l’occasione dal nostro direttore Leopoldo Gasbarro.

Chi è Davide Serra

Davide Serra è fondatore e amministratore delegato di Algebris Investments, un asset manager globale con un focus storico sul settore finanziario lungo tutta la struttura del capitale. Fondata nel 2006, Algebris ha gradualmente ampliato le proprie competenze ed è entrata nei settori del credito globale, dell’equity italiana e della transizione verde per raccogliere un più ampio insieme di opportunità di valore. Davide, di cittadinanza italiana e britannica, è considerato uno dei massimi esperti al mondo in materia di servizi finanziari e viene spesso consultato da banchieri centrali e regolatori su temi politici, contribuendo attivamente al dibattito sulle riforme finanziarie. Inoltre, è stato insignito del titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Davide è presidente e amministratore della fondazione Hakuna Matata, organizzazione benefica inglese che ha fondato con la moglie e che si occupa di assistere i bambini orfani della Tanzania centrale. Davide si è laureato con lode all’Università Bocconi di Milano e ha conseguito un Master CEMS. Ha giocato a pallavolo a livello agonistico in Italia dal 1985 al 1990, fino a raggiungere la Serie A1, ed è un appassionato alpinista.

