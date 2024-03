Generali fa il pieno di utili, dividendo in crescita del +10%

È stato un anno da incorniciare il 2023 per Generali. Il gruppo assicurativo ha archiviato l’ultimo bilancio annuale con i principali indici di redditività in rialzo grazie al contributo di tutti i segmenti, in particolare di quello danni. Nel 2023, i premi lordi sono aumentati a 82,5 miliardi (+5,6%).

Redditività in forte crescita

Nel corso del 2023, la società ha conseguito risultati record sia per quanto riguarda il risultato operativo, che è salito a 6,9 miliardi (+7,9%), sia per quanto riguarda l’utile netto normalizzato (+del 14% a 3,575 miliardi). Come a fatto sapere il gruppo, i la performance riflette il contributo di tutti i segmenti, in particolare del segmento danni – in aumento del 12%.

Nello stesso periodo, l’utile netto ha toccato 3,74 miliardi (dai 2,23 miliardi del 2022). In miglioramento anche il Combined Ratio al 94% (-1,4 punti percentuale su fine 2022 ) mentre la posizione di capitale mostra un Solvency Ratio al 220% (221% a fine 2022), grazie alla forte generazione normalizzata di capitale.

Dividendo in aumento (+10%)

Proposto un dividendo di 1,28 euro per azione (+10,3% da 1,16 euro dell’anno precedente) per un’erogazione complessiva di quasi 2 miliardi: di fatto Generali ha già centrato il target del piano triennale sulle cedole, che prevedeva una forchetta cumulata di 5,2 e 5,6 miliardi, visto che il gruppo si aspetta di raggiungere quest’ultimo target entro maggio 2024. In particolare, qualora l’Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2024 approvi la proposta di distribuire dividendi nel 2024 per 2 miliardi di euro, i dividendi cumulati nel periodo 2022-2024 saranno pari a 5,5 miliardi di euro.

Confermati i target del piano

Alla luce dei risultati 2023, il Gruppo ha confermato l’impegno a raggiungere un tasso di crescita annuo composto dell‘utile per azione compreso tra il 6% e l’8% nel periodo 2021-2024, generare flussi di cassa netti disponibili a livello della capogruppo superiori a 8,5 miliardi di euro nel periodo 2022-2024.

“L’ottima performance di Generali nel 2023, supportata da risultato operativo e utile record con il contributo positivo di tutti i segmenti, dimostra l’efficace esecuzione della nostra strategia ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’. Grazie alla nostra forte posizione di cassa e di capitale, stiamo accelerando la crescita dei dividendi distribuiti ai nostri azionisti”. E’ quanto sottolineato in una nota dal Ceo di gruppo Philippe Donnet. “Come player assicurativo e di asset management profittevole e diversificato, il gruppo si trova oggi nella migliore forma di sempre. Il futuro successo di Generali beneficera’ inoltre anche del contributo delle acquisizioni di Conning e Liberty Seguros”.

Il titolo

Partenza positiva per le azioni Generali, che in avvio di contrattazione segnano rialzi superiori all’1% a 22,56 euro. Da inizio anno, le quotazioni hanno segnato +16% mentre il bilancio sale a +26% nell’ultimo anno.