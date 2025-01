Generali Asset Management, nuova operazione per i fondi di private debt

Generali Asset Management continua a posizionarsi come leader nel finanziamento del debito privato, sfruttando il crescente panorama del direct lending in Europa. La società ha annunciato oggi la chiusura con successo del suo primo finanziamento unitranche attraverso i suoi fondi di Debito Privato Diretto (DPD).

Questo finanziamento sottolinea l’impegno del Leone nel soddisfare le esigenze di finanziamento delle aziende di medie dimensioni con soluzioni di debito privato su misura ed è stato organizzata per supportare l’alleanza tra Leetchi e iRaiser Group — operanti sotto la nuova holding, Donora — nel loro percorso per diventare il leader europeo nelle soluzioni digitali per le donazioni.

Complessivamente il team di Debito Privato Diretto di Generali ha concluso undici investimenti dalla creazione di questa strategia nel marzo 2023, raggiungendo investimenti cumulativi di circa 200 milioni di euro, con un obiettivo di rendimento netto superiore al 6%.

Inoltre, il suo European Direct Private Debt Fund 1 è ancora in fase di raccolta fondi con un target di 500 milioni di euro.

Attraverso la combinazione di analisi finanziarie ed extra-finanziarie indipendenti, il team di Debito Privato Diretto garantisce un approccio meticoloso e strategico durante l’intero ciclo di vita dell’investimento.