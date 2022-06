Gas europeo, il prezzo aumenta ancora dopo i tagli della Russia

La Russia ha nuovamente rafforzato la sua presa sull’approvvigionamento di gas naturale, rifiutando l’offerta dell’Ucraina di premettere una maggiore capacità di transito per compensare i flussi ridotti attraverso il vecchio continente.

La russa Gazprom ha deciso di non riservare spazio extra per spedire gas in Europa attraverso i gasdotti ucraini per luglio all’asta di lunedì, secondo i risultati della prenotazione. È un altro segno che le forniture da Mosca potrebbero rimanere limitate per settimane, dopo che la nazione ha ridotto le spedizioni di carburante attraverso il gasdotto Nord Stream 1, la sua più grande rotta del gas verso l’Unione Europea.

Gazprom continua a mantenere flussi ridotti su tutti gli impianti

La stretta ha causato un aumento dei prezzi del gas, mettendo sotto pressione agli stati membri dell’Ue, già in lotta con l’aumento dell’inflazione. La Germania ha definito i tagli alle forniture della Russia “motivati ​​​​politicamente” e non dovuti a problemi tecnici, come ha affermato Gazprom.

La fornitura di gas il prossimo mese potrebbe essere ancora più ridotta, poiché il gasdotto Nord Stream è programmato per un arresto completo per diversi giorni a causa di lavori annuali.

L’Ucraina ha chiesto in numerose occasioni a Gazprom di aumentare i flussi attraverso il punto transfrontaliero di Sudzha per aumentare la fornitura all’Europa. La società russa può ancora prenotare spazio aggiuntivo tramite Sudzha tramite aste di capacità giornaliere, un’opzione che non ancora utilizzata questo mese.

Un altro punto trasfrontaliero tra i paesi, Sokhranivka, è stato messo fuori servizio dalla rete ucraina il mese scorso durante i combattimenti nella parte orientale del paese.

Gazprom può fornire 77,2 milioni di metri cubi di gas al giorno tramite Sudzha in base al contratto di transito con l’Ucraina, ma mantiene i flussi a circa 42 milioni di metri cubi. All’asta di lunedì, la prima mensile dell’Ucraina dall’invasione di febbraio, Kiev ha offerto 15 milioni di metri cubi in più al giorno di capacità su quella rotta per luglio.

Volumi extra inviati tramite Sudzha, compreso lo spazio offerto per il gasdotto, avrebbero potuto sostituire metà della capacità perduta del Nord Stream, che è di circa 100 milioni di metri cubi al giorno.

Schizzano i prezzi del gas

I prezzi del gas naturale in Europa sono aumentati dopo essere saliti del 43% la scorsa settimana, quando i forti tagli all’offerta della Russia hanno messo i governi in massima allerta a causa di una crescente possibilità di razionamento.

I future benchmark sono aumentati fino all’8,1%, con le spedizioni tramite il Nord Stream che sono rimaste a solo il 40% della capacità.

I leader di Italia e Germania, che si sono recati a Kiev la scorsa settimana proprio mentre Gazprom stava rafforzando la sua presa sull’offerta europea, hanno anche accusato il regime del presidente Vladimir Putin di aver deliberatamente interrotto le spedizioni.

Il Vecchio Continente ha aumentato le importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) per colmare le carenze. Ma deve competere con gli acquirenti asiatici per i carichi in un momento in cui il mercato globale è teso. Un’interruzione prolungata presso l’impianto di Freeport GNL negli Stati Uniti sta limitando le forniture quest’anno.

Il razionamento del gas diventa un’ipotesi sempre più vicina per l’Europa, mentre Putin riduce i rifornimenti.