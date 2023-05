L’offerta, alternativa all’opa di Liontrust, dell’imprenditore Marco Garzetti di Taure AG per acquisire GAM Holding è stata respinta dal CdA dell’asset manager svizzero a causa della sottovalutazione “materiale” dell’azienda.

GAM ha confermato di aver rifiutato l’offerta di Taure in quanto non avrebbe eliminato i rischi significativi di mantenere l’indipendenza e non si sarebbe conclusa nel migliore interesse di tutte le altre parti interessate.

All’inizio di maggio, Liontrust aveva accettato condizionalmente di acquisire GAM in un accordo che valuta il gestore patrimoniale in difficoltà a 107 milioni di franchi svizzeri (£ 95,7 milioni). Se da un lato l’offerta condizionata di Liontrust valuta ciascuna azione GAM a 0,68 franchi svizzeri (oltre ad istituire due linee di prestito fino a 17,8 milioni di sterline dal 4 maggio 2023), l’offerta di Taure valuterebbe ogni azione del gestore patrimoniale a 0,26 franchi svizzeri, un valore oltre due volte e mezzo inferiore a quello offerto da Liontrust.

“L’offerta di Liontrust è stata ben accolta dai clienti ed è fortemente supportata dai gestori di portafoglio di GAM, il che ci consente di proseguire con stabilità come parte di un’attività congiunta con Liontrust”, ha affermato il presidente di GAM David Jacob.