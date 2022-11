FTX, il regolatore delle Bahamas congela le sue attività

L’autorità di regolamentazione delle Bahamas ha congelato i beni le attività di FTX Digital Markets (FDM) e parti correlate, oltre a nominare un liquidatore per l’unità. “I poteri degli amministratori di FDM sono stati sospesi e nessun patrimonio di FDM, patrimonio del cliente o patrimonio fiduciario detenuto da FDM, può essere trasferito, assegnato o altrimenti trattato, senza l’approvazione scritta del liquidatore provvisorio”, ha affermato la commissione.

La commissione ha aggiunto nella sua dichiarazione di aver preso atto di recenti rapporti secondo cui i beni dei clienti di FTX erano stati mal gestiti o trasferiti ad Alameda Research, l’hedge fund di criptovalute di proprietà del fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried. “Sulla base delle informazioni della commissione, tali azioni sarebbero state contrarie alla normale governance, senza il consenso del cliente e potenzialmente illegali”, ha affermato.

Stamattina Changpeng Zhao, fondatore di Binance, ha affermato a una conferenza in Indonsia che il mercato delle criptovalute sta affrontando una crisi in stile 2008 con altri fallimenti in arrivo.

Negli Stati Uniti, il Dipartimento di Giustizia e la Securities and Exchange Commission stanno valutando se FTX abbia commesso attività criminali o reati sui titoli.

Effetto a cascata dopo FTX

BlockFi, un prestatore di criptovalute, ha dichiarato questa mattina che stava sospendendo i prelievi dei clienti dopo la situazione di FTX. L’exchange di Bankman-Fried aveva salvato BlockFi a giugno con un prestito di 250 milioni di dollari, una settimana dopo aver prestato quasi 500 milioni di dollari al broker di criptovalute Voyager Digital. BlockFi ha affermato di “non essere in grado di operare come al solito” data la situazione.

Le cause della crisi di FTX

La crisi di FTX è stata innescata la scorsa settimana dopo le rivelazioni che il bilancio di Alameda era pieno di miliardi di dollari di token FTT, il che implicava che qualsiasi volatilità nel prezzo del token avrebbe potuto mettere in pericolo l’impero di Bankman-Fried.

I clienti di FTX hanno ritirato 6 miliardi di dollari nelle 72 ore successive, costringendo l’exchange a limitare e poi bloccare i prelievi. I prelievi sono ancora bloccati, così come le registrazioni di nuovi account. Binance, il più grande exchange di criptovalute, ha annunciato domenica che avrebbe venduto le sue partecipazioni per un valore di circa $ 500 milioni in FTT, citando “rivelazioni recenti”.

Il valore di FTT è successivamente sceso molto al di sotto del livello minimo di 22 dollari che FTX si era impegnata a supportare e i clienti hanno quindi avviato l’equivalente crittografico di una corsa agli sportelli, tentando di prelevare i propri fondi più velocemente di quanto l’exchange potesse elaborarli.

La società di rating Standard & Poor’s ha dichiarato venerdì di aspettarsi ulteriori crolli del settore delle criptovalute. “Gli eventi di questa settimana amplificano un già significativo calo dei prezzi delle criptovalute iniziato all’inizio di quest’anno e probabilmente accelererà le chiamate e le liquidazioni di garanzie. Ciò potrebbe portare ad altre crisi”, ha affermato di S&P.