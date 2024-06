Franklin Templeton ha annunciato la creazione di un nuovo team dedicato alla crescita delle soluzioni di investimento alternative nel canale Wealth per la regione EMEA. George Szemere, già Head of Business Development, Alternatives, EMEA, è stato nominato Head of Alternatives EMEA Wealth Management. Ad annunciarlo è il gruppo stesso con una nota ufficiale.

La strategia di Franklin Templeton

In particolare, Franklin Templeton con questa mpssa compie un significativo passo avanti nella sua strategia di investimenti alternativi rivolta alla regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa). Il nuovo team è stato istituito per sostenere la crescita delle soluzioni alternative nel canale Wealth, ampliando l’accesso a una gamma più vasta di opzioni per i gestori patrimoniali e le banche private.

Le nuove nomine annunciate

George Szemere, precedentemente Head of Business Development, Alternatives, EMEA, è stato nominato Head of Alternatives EMEA Wealth Management. Basato nell’ufficio di Londra, Szemere guiderà il nuovo team, focalizzandosi sulla distribuzione delle soluzioni di mercato privato di Franklin Templeton e sul rafforzamento delle partnership strategiche. Ad annunciarlo è il gruppo stesso con una nota ufficiale.

Per supportare lo sviluppo di nuove soluzioni di prodotto alternative, Jake Williams è stato nominato Head of International Alternatives Product Strategy. Con 15 anni di esperienza nello sviluppo di prodotti, Williams si occuperà della ricerca e dello sviluppo di nuovi prodotti alternativi non-US. Entrato in Franklin Templeton nel luglio 2023, Williams ha precedentemente guidato il team di strategia di prodotto globale presso Barings e ha ricoperto ruoli di rilievo in Legal & General Investment Management, HSBC Asset Management, BlackRock e Lehman Brothers Investment Management.

Obiettivo democratizzare gli asset alternativi

Franklin Templeton, forte di oltre 75 anni di esperienza nel settore retail e nell’innovazione delle soluzioni per i clienti, ha recentemente acquisito Benefit Street Partners, Clarion Partners, Lexington Partners e Alcentra nel 2022, integrando le loro competenze per far crescere la piattaforma globale degli asset alternativi, che ora gestisce oltre 255 miliardi di dollari.

Szemere ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è rendere accessibili le nostre strategie alternative specializzate, aiutando il canale Wealth a ottenere risultati migliori per i propri clienti. L’attuale contesto di mercato, combinato con l’innovazione di prodotto e l’accesso a gestori di qualità istituzionale, sta rendendo gli investimenti alternativi più accessibili a un numero crescente di investitori”.

Michele Quinto, Country Head e Branch Manager per l’Italia, Franklin Templeton, ha commentato: “Gli investimenti alternativi stanno acquistando un’importanza sempre crescente in quanto forniscono accesso a opportunità che non sono disponibili nei mercati pubblici e quindi hanno il potenziale per ridurre il rischio e migliorare la diversificazione di portafoglio. Inoltre cercando rendimenti dall’economia reale, piuttosto che basarsi solo sui mercati finanziari tradizionali possono contribuire a generare reddito extra e ad attenuare l’impatto della volatilità in periodi di incertezza di mercato aiutando i clienti a raggiungere i loro obiettivi di lungo termine. Considerati quindi tutti questi aspetti, l’aggiunta di un team dedicato per la regione Emea non può che rafforzare e supportare il nostro impegno costante nei confronti dei distributori e partner strategici nel proporre sempre soluzioni mirate e opportunità uniche compatibilmente con i loro obiettivi e profilo di rischio”.

Insomma, il nuovo team EMEA Alternatives Wealth Management si inserisce nella crescente piattaforma di investimenti alternativi di Franklin Templeton, che include competenze diversificate in private credit, real estate commerciale, infrastrutture sociali, strategie alternative e private equity, consolidando ulteriormente la leadership della società nel settore degli asset alternativi.