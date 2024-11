Franklin Templeton lancia due nuovi prodotti per accedere al mercato dell’Arabia Saudita

Franklin Templeton ha annunciato il lancio su Borsa Italiana di Franklin Saudi Arabia Bond Fund, appartenente alla gamma della SICAV FTIF registrata in Lussemburgo, e Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF, due nuovi prodotti che offrono agli investitori l’accesso al mercato in rapida crescita dell’Arabia Saudita.

Adam Spector, EVP, Global Advisory Services, Franklin Templeton, ha commentato:

“Franklin Templeton è da molti anni un investitore a lungo termine sia nella regione che nei mercati pubblici dell’Arabia Saudita, sia nell’azionario che nell’obbligazionario. Attraverso il piano Vision 2030, il Paese continua ad adottare misure per migliorare il contesto imprenditoriale, diversificare l’economia dal petrolio e attrarre investimenti esteri. Essendo una delle economie in più rapida crescita a livello globale, questo è un mercato strategico per noi e siamo entusiasti di offrire agli investitori internazionali l’opportunità di partecipare alla storia di crescita dell’Arabia Saudita”.

Jaspal Sagger, Head of Global Product Strategy, Franklin Templeton ha detto:

“Siamo lieti di lanciare un nuovo fondo comune di investimento a gestione attiva incentrato sulle opportunità del mercato saudita obbligazionario e un nuovo ETF azionario che offra un’esposizione ampia e diversificata al mercato azionario saudita, il più grande mercato azionario della regione del Golfo. Gli investitori possono scegliere di utilizzare questi nuovi prodotti sia per diversificare i loro portafogli sia per accedere alle opportunità di crescita di questo mercato in rapido sviluppo”.

L’obiettivo d’investimento del Franklin Saudi Arabia Bond Fund è quello di massimizzare il rendimento totale dell’investimento consistente in una combinazione di reddito, rivalutazione del capitale e guadagni valutari nel lungo termine. Il fondo cerca di raggiungere il suo obiettivo investendo principalmente in titoli di debito e obbligazioni emessi da enti governativi, legati al governo o societari situati in Arabia Saudita.

“L’Arabia Saudita rappresenta il mercato obbligazionario più grande e in più rapida crescita dei Paesi del Golfo (GCC). Nonostante questa crescita e la crescente quota di emissioni dei mercati emergenti, i parametri del debito rimangono solidi e sostenibili, su base relativa e assoluta, per cui l’investimento in obbligazioni saudite può potenzialmente offrire rendimenti interessanti con preziosi vantaggi di diversificazione” ha aggiunto: Mohieddine (Dino) Kronfol, Chief Investment Officer Franklin Templeton Fixed Income.

L’Arabia Saudita è il più grande esportatore di petrolio e detiene il 25% di tutte le riserve convenzionali del mondo. Il paese sarà un attore chiave nella transizione energetica. L’Arabia Saudita si sta gradualmente diversificando dalla dipendenza dal petrolio, rendendola più attraente per gli investitori stranieri. Il suo mercato azionario, il più grande della regione del Golfo, sta diventando un’allocazione più ampia per gli investitori dei mercati emergenti, con una capitalizzazione di mercato di 2,75 trilioni di dollari USA. Mentre per molti anni i titoli sauditi sono stati riservati agli investitori locali, dal 2015 il mercato azionario si è aperto ai capitali stranieri ed è cresciuto fino a raggiungere un peso di poco superiore al 4% nell’indice FTSE Emerging Market.

Il Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF è un ETF indicizzato che fornisce un’esposizione alle società di grandi e medie dimensioni dell’Arabia Saudita, offrendo agli investitori l’opportunità di investire nella più grande economia della regione del Golfo in modo efficiente e flessibile a un TER dello 0,39%. L’ETF è gestito passivamente e segue la performance dell’indice FTSE Saudi Arabia 30/18 Capped NR (Net Return), che contiene 64 azioni saudite a grande e media capitalizzazione. L’ETF sarà gestito da Dina Ting, CFA, Head of Global Index Portfolio Management, e da Lorenzo Crosato, CFA, ETF Portfolio Manager, Franklin Templeton.

Vincenzo Sagone, Head of ETF Sales, Italy, Franklin Templeton ha commentato: