In occasione dell’assemblea generale del 17 aprile 2023, Vania Franceschelli, in rappresentanza di Anasf, è stata eletta presidente di Fecif, la Federazione Europea dei Consulenti e Intermediari finanziari, costituita nel 1999 al fine di difendere e di sviluppare il ruolo dei consulenti e intermediari finanziari in Europa. Alla riunione inoltre è stato eletto vicepresidente Martin Klein Vicepresidente, Paul Stanfield segretario e Marta Gellova come tesoriere. Franceschelli ha commentato:

“Innanzitutto un grande ringraziamento ad Anasf, che mi ha supportato in questi anni di attività nel board della Federazione. Sono molto soddisfatta di essere la prima presidente Fecif in rappresentanza del Paese Italia. Le sfide da vincere sono numerose e richiederanno la collaborazione e il coinvolgimento di tutti i soci”.

Il presidente di Anasf Luigi Conte ha affermato:

“I punti programmatici del Fecif rappresentano uno snodo cruciale per l’attività di noi consulenti finanziari e per l’Associazione. Riteniamo che relazioni sempre più sinergiche con i membri del Parlamento e della Commissione europea siano fondamentali per rafforzare le tematiche di interesse dell’attività, conferendo alla professione un peso maggiore all’interno del quadro politico-istituzionale comunitario. La formazione, inoltre, rispetto ai temi di interesse della categoria, rimane un elemento fondamentale per la crescita dell’attività del consulente finanziario e, così come svolto dall’associazione, siamo certi che Fecif, grazie anche alla guida della presidente Franceschelli, ne farà una priorità per divenire un centro di interesse concreto per tutti i consulenti finanziari europei”.

Chi è Vania Franceschelli

Laureata in Giurisprudenza all’Università di Bologna nel 2001, Vania Franceschelli ha frequentato il master in wealth management alla Bologna Business School tra il 2018 e il 2019. Ha iniziato la sua carriera alla Cassa di Risparmio di Carpi nel 1990 come impiegata, poi tra il 1997 e il 2002 è stata direttrice di filiale. Tra il 2002 e il 2008 è stata consulente finanziaria di Unicredit, poi di FinecoBank tra il 2008 e il 2011. Dal 2011 lavora come consulente finanziaria di Allianz Bank Financial Advisors. Vanta le certificazioni Efa (European Financial Advisor), Efp (European Financial Planner) ed Efpa ESG Advisor.

Nel 2010 Franceschelli è entrata in Anasf come responsabile del progetto di educazione finanziaria [email protected] e dal 2011è responsabile estero dell’associazione. Franceschelli dal 2017 è componente del board di Fecif. Inoltre, ne è stata vicepresidente dal 2019 al 2023 e presidente del development committee dal 2021. Dallo stesso anno Franceschelli è ambassador for Europe della Cifa (Confederation of Independent Financial Advisor).

Cos’è la Fecif

La Federazione Europea dei Consulenti e Intermediari finanziari (Fecif) è stata costituita nel 1999 al fine di difendere e di promuovere il ruolo dei consulenti e intermediari finanziari in Europa. Rappresenta 450 mila consulenti. E’ l’unico organismo europeo a rappresentare i consulenti e gli intermediari finanziari europei, la Fecif ha sede a Bruxelles, cuore dell’Europa.