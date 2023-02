Qual è il valore della consulenza? Il punto di vista di Anasf

di Luigi Conte, presidente di Anasf (associazione dei consulenti finanziari autorizzati all’offerta fuori sede)

Considerare il risparmio il proprio asset strategico, in cui le risorse sono investite per attuare una transizione verso una crescita economica che sia più equa e sostenibile, riducendo al contempo gli enormi divari sociali, economici e territoriali che minano la coesione e l’unità della nazione, è un obiettivo ambizioso, che implica sforzi congiunti tra settore pubblico e privato e che il PNRR si è posto nel 2021, ma che la nostra categoria ha fatto proprio fin dagli esordi della professione. Il valore che la consulenza finanziaria può dare nella realizzazione di questo obiettivo è concreto. Da oltre mezzo secolo presidiamo le scelte delle famiglie italiane condividendo progetti di educazione finanziaria mirati e siamo in grado di fare la sintesi di situazioni socio-economiche complesse. Guidare le scelte significa orientare i processi e il cambiamento nella direzione auspicata.

Bisogna essere prudenti ma vigorosi, motivo per il quale sollecitiamo costantemente i risparmiatori condividendo con essi la responsabilità della pianificazione virtuosa in prospettiva futura. Il valore della consulenza come servizio essenziale è oggi riconosciuto come tale a livello istituzionale. È quindi importante far comprendere alle famiglie italiane che solo attraverso il processo virtuoso in un contesto politico sensibile al tema, con i consulenti finanziari attivi sul campo e i cittadini, sempre più educati al senso di responsabilità riguardo al tema della pianificazione patrimoniale, sarà possibile prestare un significativo contributo alla crescita socio-economica del Paese, all’uopo Anasf è da sempre impegnata nell’affiancare i cittadini in un processo quotidiano di educazione finanziaria, nel coinvolgimento attivo di giovani professionisti della consulenza, nello studio delle tematiche legate all’innovazione tecnologica di contesto, nella promozione dei valori della sostenibilità sociale e ambientale e di strumenti che consentano di veicolare il risparmio privato verso l’economia reale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese italiane.

Le parole chiave del 2023 sono “razionalità”, “confronto” e “scelte decise”. Bisogna puntare l’attenzione su obiettivi chiari e definiti, raggiungibili attraverso soluzioni adeguate da attuarsi in tempi corretti. Fare il consulente finanziario significa dare valore ai sacrifici e alle aspettative degli italiani, fornendo il giusto supporto in termini di competenze e passione.

Luigi Conte sarà uno dei protagonisti dell’evento “Il valore della consulenza”, organizzato da Wall Street Italia il 16 febbraio 2023 presso Borsa Italiana dalle ore 9:30 alle ore 13:00. Con lui ci saranno anche Tommaso Corcos (AD di Fideuram ISPB); Massimo Doris (AD di Banca Mediolanum); Alessandro Foti (AD di Fineco Bank); Paolo Martini (AD di Azimut Holding); Gian Maria Mossa (AD di Banca Generali) e Paola Pietrafesa (AD di Allianz Bank FA).

Saranno loro a raccontarci come stanno interpretando questo difficile momento di mercato e come vivono il profondo cambiamento sociale, economico e finanziario dettato dai tempi che stiamo vivendo. E come sta cambiando il loro mondo, sia dal punto di vista delle competenze che da quello del ricambio generazionale interno alla categoria. Con loro Mauro Maria Marino, neo Presidente di OCF; Marco Tofanelli, Segretario Generale di Assoreti; Giovanni Sabatini, Direttore Generale di ABI e Marco Deroma, Presidente di EFPA.

