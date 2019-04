Fracassi (Mainstreet Partners): “sostenibilità insieme a grandi banche private”

Rodolfo Fracassi, co-fondatore e direttore di Mainstreet Partners, ha spiegato quali sono le caratteristiche del gruppo e la qualità dell’offerta, che è al 100% orientata agli investimenti sostenibili. Un’area in cui il gruppo ha fatto da precursore, avendoci puntato ormai “da oltre dieci anni”. “Siamo una società completamente dedicata a questo tipo di investimenti, lavoriamo prevalentemente con le grandi banche private e con le reti di consulenza e gli investitori istituzionali.

L’approccio di Mainstreet Partners è molto completo, “olistico e omnicomprensivo”, come lo definisce Fracassi. Ciò permette di sapere come vengono integrati i fattori sociali e di buon governo. “Per garantire la qualità dei fondi guardiamo tre dimensioni: la casa di investimento, il team e la strategia di investimento e le singole holding di portafoglio”. Quest’ultimo aspetto consente di verificare se effettivamente hanno in portafoglio quanto promesso.