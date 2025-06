Foundation-C: il 27 febbraio all’ex Clubhouse una serata dedicata all’innovazione e beneficenza

Si terrà giovedì 27 febbraio all’ex Clubhouse a Milano dalle ore 18:00 un evento targato Foundation-C di cui Wall Street Italia è media partner. Una serata all’insegna della solidarietà che ha come fine sfruttare il potere dell’innovazione per creare un impatto positivo tangibile nelle vite delle persone e nelle comunità.

Foundation-C: Charity and Innovation Club Deal

Foundation-C, club deal di Charity and Innovation, si distingue nel panorama dell’innovazione sociale grazie al suo modello esclusivo, il “Charity and Innovation Club Deal”. Un approccio che unisce startup ad alto potenziale con Charity Ambassador, figure chiave che mettono a disposizione le loro reti e competenze per sostenere e promuovere startup selezionate, creando un ponte tra il mondo dell’innovazione e quello del sociale.

Negli eventi esclusivi organizzati da Foundation-C, tra cui quella in programma il 27 febbraio, le startup hanno l’opportunità di connettersi con i Charity Ambassador che, grazie alle loro estese reti professionali, facilitano connessioni commerciali e strategiche, cruciali per il successo e la crescita delle startup.

L’evento del 27 febbraio: il programma

Ad aprire la serata del 27 febbraio sarà William Griffini, CEO di Carter & Benson. Corporate Partner dell’evento è Azimut Libera Impresa che interverrà con Guido Bocchio, Head of Venture Capital, su innovazione e investimenti nel venture capital, con un focus sull’impatto sociale.

La charity che Foundation-C presenterà è La Fanciullezza, punto di riferimento a Milano per l’accoglienza e il sostegno di minori e famiglie in situazioni di difficoltà e specializzata nella cura di minori maltrattati o allontanati dalle famiglie. L’organizzazione offre un approccio educativo e terapeutico volto a trasformare il trauma in possibilità di crescita e inclusione sociale e negli ultimi cinque anni, in collaborazione con ControVento, ha accompagnato 254 minori nelle comunità educative, seguito 150 minori presso il Centro Diurno, nonché supportato 185 nuclei familiari.

Le Startup Partecipanti alla serata sono Veasyt Interpretariato, una piattaforma che offre un servizio di interpretariato a distanza in modalità SaaS, coprendo sia lingue straniere sia la lingua dei segni, eliminando i costi di trasferta, si integra facilmente nei processi aziendali e rende la comunicazione inclusiva, abbattendo barriere linguistiche e sensoriali.

Sherpaz sfrutta l’intelligenza artificiale per analizzare e ottimizzare i dati dei canali digitali. Grazie a un approccio data-driven, individua i messaggi più efficaci, perfeziona le campagne in tempo reale e riduce gli sprechi, con l’obiettivo di migliorare il ROI e l’efficacia del marketing. AudienceRate è una piattaforma di data management che, nel pieno rispetto delle normative sulla privacy, consente di arricchire i dati degli utenti e ottenere segmentazioni più mirate.

Grazie a un approccio no-code e all’integrazione con CRM e piattaforme di advertising, rende più semplice creare campagne efficaci e rafforzare la fiducia dei consumatori. Infine Tundr, piattaforma di welfare aziendale progettata per semplificare la gestione dei benefit e migliorare l’engagement dei dipendenti e che offre accesso a migliaia di negozi online e fisici, garantendo la massima libertà di scelta.