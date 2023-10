Forum Banca 2023: una nuova prospettiva su extra profitti, BCE, ESG e banche digitali

Si è conclusa la 16esima edizione di Forum Banca, l’evento annuale di IKN Italy che coinvolge i protagonisti del mondo bancario, finanziario e fintech, che quest’anno ha registrato numeri record con oltre 700 partecipanti e 160 speaker.

Al centro dell’evento c’è stato il confronto su restituzioni dei crediti alla BCE, Inflazione ed Extraprofitti a cui hanno partecipato tra gli altri anche Alessandra Perrazzelli – Vice Direttrice Generale – Deputy Governor Banca d’Italia, Mauro Pastore – Direttore Generale Gruppo BCC Iccrea, Giuseppe Castagna – CEO Banco BPM, e Massimo Antonio Doris – Amministratore Delegato Banca Mediolanum.

Perrazzelli di Banca d’Italia e Pastore di Gruppo BCC Iccrea hanno sottolineato la solidità del sistema bancario italiano ed europeo, spiegando come l’elevata redditività debba essere investita in azioni volte all’efficientamento, come l’innovazione tecnologica e sul cambiamento reso necessario dall’adozione di tutti i criteri ESG che riguarda i modelli di business e i processi fondamentali.

Il 2022 è stato un anno molto favorevole al settore bancario e il 2023 è destinato a registrare ulteriori crescite grazie ai tassi di interesse: le banche devono essere considerate uno straordinario supporto per il Paese ed è necessario che tra imprese e banche si consolidi sempre più un rapporto di fiducia. Sarebbe auspicabile una maggiore preparazione finanziaria, al fine di trasformare i risparmi degli italiani presenti nei c/correnti in investimenti da indirizzare all’economia produttiva del Paese.

Massimo Antonio Doris ha fornito la sua visione sugli Extraprofitti sottolineando come il 2022 sia stato un anno molto buono per i bilanci delle banche e il 2023 si chiuderà anche meglio grazie proprio ai maggiori interessi. Se però vediamo questi risultati sul lungo periodo e ci concentriamo sul ritorno ottenuto sull’investimento dagli azionisti delle banche, notiamo che al 31/12/2022 le banche italiane – ad esclusione di un paio di banche non tradizionali – avevano un valore del 51% rispetto al capitale investito. Oggi la situazione è lievemente migliorata ma siamo ben sotto la quota del 100%. Un’analisi, questa, che rende estremamente chiaro come, nonostante le banche stiano avendo un anno favoloso, la visione di lungo termine racconta una storia ben diversa.

Molto importante anche l’intervento di Giuseppe Castagna, che ha spostato lo sguardo al prossimo passo della BCE, presto sapremo infatti quali ulteriori o sostitutive forme di finanziamento BCE vorrà mettere a disposizione. Finanziamenti a supporto del sistema bancario e dell’economia sono sempre state messe a disposizione da BCE e la fine del TLTRO non comporterà la fine di questa prassi.

Al centro del dibattito avviato durante l’edizione 2023 di Forum Banca ci sono stati anche ESG e Innovazione. A proposito di ESG, BVA Doxa ha presentato una ricerca sulla percezione dei clienti relativa alle scelte sostenibili adottate nel settore bancario svolta in collaborazione con Forum Banca e i cui dati sono stati presentati in anteprima durante l’evento. Il 78% degli intervistati reputa importante essere messo al corrente del comportamento socialmente responsabile della propria banca, il 47% considera le banche attente ad avere comportamenti socialmente responsabili, il 51% ha fiducia nella reale condotta di sostenibilità della propria banca.

Matteo Rizzi, former Head of Community Channels di Swift e oggi divulgatore di primo piano nel mondo delle fintech, ha evidenziato la forza delle banche native digitali: a loro si sono rivolti 210 Milioni di clienti nel 2022 e c’è un’aspettativa di 350 Milioni per la fine del 2023. Inoltre il 90% delle banche native digitali offre oggi servizi che mancano alle banche tradizionali.

Oltre 15 Fintech hanno presentato in evento le loro soluzioni innovative in tema di: servizi di customer care e onboarding, sustainable finance, revenue based financing, embedded finance e banking as-a-service, finanza integrata, crowfunding, crypto, metaverso e NFT.

Nel corso della giornata si è svolta anche la premiazione dei Forum Banca Awards, che ha puntato i riflettori sui manager e sulle manager che stanno guidando i progetti più innovativi nel settore. Ecco i 4 premiati:

Premio Miglior Prodotto ESV

Vincitore: Lorena Pelliciari – CFO – Fineco

Per aver promosso l’implementazione delle politiche ESG rendendole una caratteristica strutturale del modello di governance e dei modelli di business. La mid bank in cui l’innovazione tecnologica così come la composizione qualitativa e quantitativa degli organi apicali vengono gestite in relazione ai temi di sostenibilità.

Premio Sviluppo del ruolo del Digital Business Partner

Vincitore: Stefano Bortolamei – Executive Director – Head of Digital Business Partner G.overnance Areas di Intesa Sanpaolo

Per aver promosso lo sviluppo del ruolo del Digital Business Partner e per il supporto dato negli ultimi anni ai principali progetti di digitalizzazione delle Aree di Governo

Premio Miglior Progetto di Digitalizzazione

Vincitore: Carlo Menozzi, Coordinatore Direzione Investimenti e Assicurativo – CREDEM

Miglior progetto per la digitalizzazione in Cloud della comunicazione periodica e contrattualistica per la clientela (abilitante di un ampio programma documentale) capace di far evolvere e migliorare l’efficacia comunicativa e la relazione con i clienti.

Premio Miglior Fintech

Vincitore: Valeria Lazzaroli – Chief Risk Officer – ARISK

In quanto è la Fintech cha, nell’ambito del progetto Ferrandina Hub Innovation, ha creato un ecosistema ESG insieme ad enti locali e PMI, capace di massimizzare la raccolta dati per la generazione di sistemi di allerta predittivi a tutela della sostenibilità ambientale ed economica delle aziende del territorio.

Il prossimo appuntamento con Forum Banca è già stato annunciato: 2 ottobre 2024!