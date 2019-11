Formazione e consapevolezza per il trading con Train4Trade.com

Sapere è potere. Lo sosteneva già nel 1600 Francis Bacon, filosofoTutti gli articoli inglese grande sostenitore e strenuo difensore della rivoluzione scientifica basata sull’esperienza.

“Solo grazie alla conoscenza è possibile assorbire gli urti del mercato senza cedere alla paura, senza compromettere le proprie finanze, ma al contrario sfruttando a proprio vantaggio anche le situazioni apparentemente più critiche”. Con queste parole il team di Train4Trade.com sottolinea l’importanza della preparazione per affrontare al meglio le sfide del mercato.

La capacità di affrontare i mercati in qualsiasi situazione essi si trovino, in una parola la resilienza, è stato l’obiettivo dell’incontro che si è tenuto lo scorso 14 settembre a Reggio Emilia: “L’approccio proposto a livello didattico non si limita infatti all’insegnamento di una sola tecnica o di un solo metodo o ad un solo mercato, ma è la sintesi di diverse metodologie su diversi mercati, studiate e applicate per tanti anni dai professionisti che fanno parte della squadra di Train4Trade”.

I periodoci incontri organizzati dal team vedono al centro gli investitori e trader, che vogliano crescere nei mercati finanziari con maggior consapevolezza. “Il confronto e la crescita personale in ambito economico sono il filo conduttore delle nostre giornate programmate, per migliorare la cultura e aumentare la consapevolezza finanziaria.

Siamo sempre ben felici di ricevere le domande di tutti, perché uno dei nostri motti è che l’unica domanda stupida è quella non fatta”, racconta Simone Megetto, che nel team di Train4Trade.com si occupa principalmente del mercato forex e dell’operatività in diversi mercati con strumenti derivati, quali i future e le option.

Insieme a lui Andrea Mengozzi, professionista veronese, che approfondisce sia l’ambito fiscale dell’attività dell’investitore e/o trader, sia l’analisi fondamentale, necessaria per poter essere in grado di valutare le aziende che operano sul mercato.

Megetto e Mengozzi vanno a completare una squadra collaudata e formata anche da Corrado Bertolini, che approfondisce in particolare il mercato azionario italiano implementando nelle sue analisi sia l’aspetto tecnico che fondamentale, Manlio D’Ortona, per la parte sugli spread sulle materie prime, e Lorenzo Del Soldato, esperto di informatica e di intelligenza artificiale, si occupa della programmazione e implementazione di sistemi evoluti di screening nel mercato finanziario.

Obiettivo di Train4Trade.com è quello di rendere consapevoli gli investitori sia dei rischi dei mercati finanziari, sia delle grandi opportunità che questi offrono, attraverso una formazione che abbraccia diversi strumenti e mercati finanziari, oltre che diverse professionalità.