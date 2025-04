Fondo pensione agenti: nel 2024 avanzo tecnico di 244,4 mln, la Covip proroga mandato del presidente Libutti

Negli ultimi anni i fondi pensione hanno attraversato una fase di profonda trasformazione, tra nuove normative, riforme di mercato e un crescente rigore da parte degli enti di vigilanza. In questo contesto, ciò che è accaduto di recente rappresenta un caso quantomeno raro per la storia della Covip, l’autorità preposta alla vigilanza sul sistema, ha autorizzato una proroga oltre il terzo mandato al consiglio di amministrazione del fondo pensione agenti di assicurazione (Fonage) presieduto da Francesco Libutti.

La normativa vigente prevede limiti chiari alla durata degli incarichi, che storicamente la Covip ha fatto applicare in modo uniforme a tutti i fondi pensione e alle casse di previdenza. Il segnale è chiaro: non una semplice concessione formale, ma un riconoscimento sostanziale del valore professionale di Francesco Libutti, presidente del fondo Fonage, che negli anni ha saputo costruire un profilo di credibilità all’interno del sistema previdenziale.

L’assemblea dei delegati ha approvato ieri il bilancio di esercizio 2024, con un avanzo di gestione di oltre 56,5 milioni di euro ed un rendimento medio netto ponderato delle Gestioni ordinaria ed integrativa pari al 5,4%, largamente superiore al tasso tecnico del bilancio attuariale fissato al 3%. Inoltre in seduta straordinaria, avendo acquisito il preventivo assenso della Covip, ha deliberato la proroga del terzo mandato del CdA e del CdS .

Il presidente Libutti ha espresso grande soddisfazione per i risultati conseguiti sottolineando la decisione della Covip di autorizzare una proroga oltre il terzo mandato rappresenti un riconoscimento di particolare rilievo.

“È la dimostrazione della fiducia nel lavoro svolto in questi anni dal consiglio di amministrazione che ho l’onore di presiedere. Abbiamo operato con rigore, responsabilità e coerenza per rafforzare la solidità patrimoniale del fondo. Abbiamo dimostrato che è possibile crescere anche in un momento in cui i mercati sono fluttuanti, in un contesto caratterizzato da incertezze globali e da un progressivo aumento della popolazione in pensione, i risultati ottenuti da Fonage parlano chiaro. Questa proroga non è solo un punto di riconoscimento, ma un impegno rinnovato. Continueremo a lavorare con determinazione per rafforzare il fondo, affinché diventi sempre più un riferimento di stabilità e affidabilità per tutti gli agenti di assicurazione” ha affermato Libutti.