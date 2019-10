Svolta dell’Eurogruppo, approvata la cornice del Fondo monetario europeo

La costituzione di Fondo monetario europeo, che andrebbe a sostituire l’attuale Fondo Salva-stati (Esm), ha compiuto un nuovo passo in avanti. Il consesso dei ministri dell’economia e delle finanze dell’Eurozona, l’Eurogruppo, ha finalizzato la cornice entro la quale questo fondo di emergenza sarà inserito. Il suo compito sarà quello di rendere più credibile l’impegno congiunto a garanzia della stabilità finanziaria di ogni Paese membro dell’Eurozona, scongiurando gli scenari speculativi che nel 2011 avevano messo seriamente in dubbio la permanenza della Grecia nella moneta unica e la sopravvivenza stessa del blocco monetario.

Il ministro delle finanze francese, Bruno Le Maire, ha riconosciuto che il compromesso raggiunto oggi è stato preceduto da “conversazioni difficili”, anche se l’accordo sulla costituzione di un budget separato per l’Eurozona è stato definito come un “punto di svolta”.

La proposta di riforma, fortemente voluta dalla Francia, ha sempre raccolto punti di vista assai diversi. Paesi di orientamento rigorista, come l’Olanda, hanno sempre richiesto che meccanismi come quello del Fondo monetario europeo non incentivassero l’azzardo morale dei Paesi più indebitati, garantendo loro una rete di sicurezza non adeguatamente condizionata a politiche di bilancio prudenti.

Lo scorso giugno era trapelato scetticismo anche da parte del governo italiano, ancora nella fase gialloverde. Si temeva, secondo quanto riferito allora da fonti riservate all’Agi, che l’adesione a questo fondo avrebbe di fatto commissariato la politica economica del Paese e che pertanto la luce verde di Roma al progetto fosse tutt’altro che scontata. E’ evidente dall’accordo di oggi che il nuovo ministro delle Finanze Gualtieri non condivide gli stessi dubbi.

Se la promessa del Fondo monetario europeo fosse ritenuta credibile dai mercati, inclusi strumenti di condizionamento sulle politiche economiche, sarebbe lecito aspettarsi una funzione positiva sul contenimento dei costi di finanziamento per l’Italia.

Meno spazi di manovra e autonomia nelle scelte, ma anche più risparmi sul fronte del pagamento degli interessi sul debito.

I dettagli operativi della proposta concordata all’Eurogruppo non sono ancora definiti. Per il momento è noto che il nuovo Fondo riceverebbe contributi da ogni Paese membro dell’Ue19, con la possibilità di ridurre, fino a dimezzare, tali pagamenti in caso di crisi.

Non è ancora chiaro, poi, a quanto ammonterà la dotazione del fondo, un aspetto cruciale per stabilire se esso sarebbe in grado di intervenire in operazioni di salvataggio anche a beneficio di membri del peso dell’Italia, senza dover richiedere l’assistenza del Fondo monetario internazionale (come avvenuto, ad esempio, in Grecia).