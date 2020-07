Fondi immobiliari e Reits: previsioni rosee nonostante il Covid

Alla fine del 2019 il patrimonio immobiliare di fondi e Reits (Real Estate Investment Trust) ha raggiunto nel mondo 3.180 miliardi di euro, che rappresentano un aumento dell’8,5% rispetto all’anno precedente.

E nei primi mesi del 2020, nonostante la pandemia, il trend non si è arrestato. L’industria dei patrimoni immobiliari gestiti, pur avendo dei cali da ricavi da locazione ha mostrato una forte resilienza, soprattutto nella conservazione del valore del sottostante. Così emerge da 36mo Rapporto 2020 “I Fondi immobiliari in Italia e all’estero” realizzato da Scenari Immobiliari secondo cui i fondi immobiliari (quotati, non quotati) e i Reits continuano a crescere nel mondo e la pandemia da Covid-19 ha solo rallentato questo trend.

Fondi immobiliari: mercato in crescita

Il mercato dei fondi immobiliari italiani continua a crescere in modo sostenuto e nel 2019 ha raggiunto un peso dell’11%. A fine 2019 il patrimonio immobiliare detenuto direttamente dai 505 fondi attivi in Italia ammonta a 91,5 miliardi di euro, con un incremento del 10,9% sul 2018.

Le previsioni per il 2020 sono per un incremento di Nav e patrimonio di circa il 4%. In previsione il patrimonio dei fondi potrebbe arrivare a 95 miliardi di euro detenuti da circa 520 fondi immobiliari nel 2020. Le prospettive per quest’anno, infatti, nonostante le difficoltà del periodo, sono positive e dipendono in discreta parte da operazioni già avviate nel 2019.

Gli acquisti effettuati dai fondi immobiliari italiani nel 2019 sono stati pari a 7,2 miliardi di euro, in crescita del 18% rispetto all’anno precedente, a fronte di 2,8 miliardi di dismissioni, in contrazione del 20% rispetto al 2018. Nell’ambito delle acquisizioni risulta in crescita l’interesse per il settore ricettivo, il residenziale, la logistica e gli sviluppi. Al contrario le dismissioni hanno riguardato soprattutto il comparto degli uffici, ma con meno incidenza rispetto all’anno precedente, e gli immobili residenziali ceduti risultano il triplo rispetto al 2018.