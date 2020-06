Flowe, al via la nuova realtà digitale di Banca Mediolanum

Nuova iniziativa fintech di Banca Mediolanum. Si tratta di Flowe piattaforma digitale, guidata dall’a.d. Massimo Mazzoleni, nata per intercettare i bisogni del target più giovane della popolazione che unisce ai servizi bancari i concetti di sostenibilità e benessere.

Flowe è una piattaforma dedicata (connessa con l’apertura di un conto su Banca Mediolanum) a tutti coloro che sono sensibili alle istanze di sostenibilità, di benessere individuale ed evoluzione sociale e che sono alla ricerca di un servizio bancario innovativo e completamente digitale.

Il nuovo servizio è aperto a tutti e fruibile scaricando l’App Flowe disponibile su Apple Store e Google Play Store.

“Ho colto con grande passione ed entusiasmo questa nuova iniziativa stimolante e sfidante voluta da Banca Mediolanum. E’ stata un’occasione unica che poche volte la vita ti offre, la naturale conclusione di un percorso dopo una fase di ideazione e di creazione. Vi invito a scaricare l’app Flowe subito. Scoprirete una piattaforma di servizi, contenuti e valori che guarda al futuro”, ha commentato Ivan Mazzoleni, amministratore delegato di Flowe. “Tra i numerosi plus innovativi e distintivi del servizio, voglio ricordare la carta di pagamento in legno riciclato, impact free, su circuito Mastercard”.

Struttura societaria dedicata per i nuovi stili di vita

La nuova struttura è caratterizzata da una struttura societaria dedicata che punta a raggiungere il break even nei prossimi tre anni. Attualmente è operativa in Italia ma nei piani è previsto il possibile lancio anche in Spagna e Germania dove già opera Banca Mediolanum.