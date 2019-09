FinecoBank: in agosto raccolta netta a 397 milioni

Nel mese di agosto Fineco Bank ha registrato una raccolta netta di 397 milioni di euro, in flessione del 5,5% rispetto al dato di luglio, quando la raccolta era stata di 420 milioni e in crescita dell’11% su base tendenziale. La raccolta in risparmio gestito si attesta a 123 milioni (+21% anno su anno).

Da inizio anno la raccolta netta è stata pari a 4,15 mld (-6,7% tendenziale), la raccolta gestita ha raggiunto 1,6 miliardi mentre quella amministrata si è attestata a -142 milioni e la raccolta diretta a 2,7 miliardi.

La raccolta da inizio anno tramite la rete di consulenti finanziari è stata pari a 3,6 miliardi. Il patrimonio totale è pari a 77,62 miliardi (+10% rispetto ad agosto 2018 e a dicembre 2018).