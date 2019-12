FinecoBank: a novembre raccolta netta cresce dell’87%. 11mila nuovi clienti da inizio anno

A novembre cresce la raccolta netta di FinecoBank arrivando a segnare 384 milioni di euro, un incremento dell’87% rispetto al dato di novembre 2018.

La conversione in atto della clientela verso il risparmio gestito è evidenziata dal raddoppio a 352 milioni di euro della componente gestita rispettoal dato di un anno fa. La raccolta amministrata cala a 148 milioni die euro, mentre la raccolta diretta raggiunge quota 180 milioni, beneficiando di una diversa calendarizzazione delle imposte rispetto a novembre 2018 con lo slittamento al primo giorno lavorativo di dicembre di versamenti fiscali per 173 milioni. A sostenere la componente gestita- dice il gruppo – ha contribuito anche questo mese il risultato di Fineco Asset Management, con una raccolta retail a novembre di 199 milioni con un forte interesse in particolare su FAM Target.Da inizio anno la raccolta in “Guided products & services” ha raggiunto € 3,2 milioni (+24% a/a), mentre il dato relativo al mese di novembre è stato di € 415 milioni (+33% rispetto a € 312 milioni di novembre 2018). L’incidenza dei Guided Products rispetto al totale AuM è salita al 70% rispetto al 66% di novembre 2018 e al 67% di dicembre 2018.

Da gennaio 2019 111mila nuovi clienti

La raccolta da inizio anno tramite la rete di consulenti finanziari è stata pari a 4,6 miliardi. Il Patrimonio totale di FinecoBank si è attestato a 80,3 miliardi (+15% rispetto a novembre 2018 e a dicembre 2018 e le masse gestite nel Private Banking hanno raggiunto la quota record di 33 miliardi, con una crescita del 24,4% rispetto ai 26,5 miliardi di novembre 2018. Da inizio anno inoltre, si legge nella nota, sono stati acquisiti 111.042 nuovi clienti, di cui 10.672 nuovi clienti nel solo mese di novembre (+10% a/a). Il numero dei clienti totali al 30 novembre 2019 è 1.355.239, in crescita del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fineco, dichiara: