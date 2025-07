Fineco: raccolta netta solida a giugno e boom di nuovi clienti nel primo semestre 2025

Consultinvest Sim, in collaborazione con la Bologna Business School dell’Università di Bologna, lancia l’Open Program in Wealth Management III, il nuovo percorso formativo pensato per chi desidera intraprendere una carriera nella consulenza finanziaria. Il corso prepara all’Esame OCF e abbina formazione d’eccellenza, flessibilità didattica e concreto inserimento professionale, offrendo ai partecipanti l’opportunità di entrare in una delle realtà più dinamiche del panorama finanziario italiano.