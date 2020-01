Fineco: raccolta netta con il segno più nel 2019, componente gestita balza al 56%

Solida e robusta la raccolta netta a dicembre 2019 per il gruppo Fineco Bank, risultando pari a 721 milioni di euro. Nel 2019 la componente gestita balza al 56% della raccolta complessiva dal 36% a cui si attestava al termine del 2018.

La raccolta gestita del mese è pari a 485 milioni, quella amministrata a -207 milioni, mentre la raccolta diretta si attesta a 444 milioni, nonostante sia negativamente impattata da un diverso calendario delle imposte rispetto al 2018 che ha comportato lo slittamento al primo giorno lavorativo di dicembre di versamenti fiscali per 173 milioni di euro. Da inizio anno la raccolta in “Guided products & services”, come rende noto la società guidata da Alessandro Foti, ha raggiunto 3.749 milioni di euro (+36% a/a), mentre il dato relativo al mese di dicembre è stato di 597 milioni, pari a 2,7 volte quanto registrato a dicembre 2018 (€ 223 milioni). L’incidenza dei Guided Products rispetto al totale AuM è salita al 71% rispetto al 67% di dicembre 2018.

Raccolta netta per il 2019 a 5,8 miliardi di euro

Il 2019 si chiude con una raccolta netta pari a € 5.840 milioni (-6% a/a): la raccolta gestita ha raggiunto € 3.273 milioni (+45% a/a), la raccolta amministrata si è attestata a € -953 milioni e la raccolta diretta a € 3.521 milioni. La raccolta da inizio anno tramite la rete di consulenti finanziari è stata pari a € 5.121 milioni.

Il Patrimonio totale di Fineco si è attestato a € 81,4 miliardi (+17% rispetto a dicembre 2018). Le masse gestite nel Private Banking hanno raggiunto € 33,4 miliardi, con una crescita del 29% rispetto ai € 25,8 miliardi di dicembre 2018.

Per quanto riguarda l’attività di brokerage, nel 2019 sono stati realizzati 25,3 milioni di ordini eseguiti, rispetto ai 25,9 milioni di ordini eseguiti nel 2018 (-2% a/a). Da inizio anno inoltre sono stati acquisiti 117.742 clienti (+6% a/a), di cui 6.700 nel solo mese di dicembre. Il numero dei clienti totali al 31 dicembre 2019 è 1.357.833, in crescita del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fineco, dichiara: