Financial Forum 2025: la finanza d’impresa tra AI e co-intelligenza

Wall Street Italia è media partner del Financial Forum 2025, l’evento annuale di Comunicazione Italiana dedicato all’innovazione nella finanza d’impresa. La quinta edizione si terrà il 3 aprile presso la sede di Assolombarda a Milano, con la partecipazione di oltre 80 CFO di aziende italiane e multinazionali. Al centro del confronto: il nuovo ruolo strategico della funzione finance e la capacità del CFO di coniugare visione, numeri e tecnologie in evoluzione.

I temi dell’evento

Il focus di quest’anno sarà la “co-intelligenza” organizzativa, ovvero l’integrazione tra persone, dati, processi e innovazione guidata dal CFO. Il talk show di apertura – “Finanza d’impresa e intelligenza collettiva: guidare l’innovazione tra tecnologia e valori” – affronterà proprio questo equilibrio tra numeri e cultura aziendale. Durante la giornata si discuterà anche di intelligenza artificiale, finanza agile, controllo della spesa, ESG e skill digitali sempre più richieste alla funzione finance. Tra i momenti più attesi, il Keynote Speech di Gianluca Salpietro, Head of Sales Italia presso Soldo, sulla finanza alla guida del cambiamento, e lo speech di Luba Manolova di Microsoft su Copilot, AI generativa e agenti intelligenti nelle organizzazioni. A seguire, Angela Persano di IDC approfondirà il passaggio del CFO da gestore delle finanze a stratega aziendale.

I protagonisti della giornata

A dare voce ai cambiamenti in atto saranno oltre 80 CFO, con il contributo di esponenti di aziende come Stefano Leoni di IEO, Maria Teresa Orlando di Endress+Hauser, Angelica Pelizzari di Immobiliare.it, Mauro Piccinini di Prima Assicurazioni, Luca Romano di Bauli, Guido Strampelli di Illycaffè e Andrea Traverso di iliad. Il forum sarà moderato da Federico Luperi (Volocom) e vedrà una forte presenza di speaker dal mondo corporate, tech e finance. L’evento è realizzato con il supporto di SAP Concur e Soldo (Official Partner), Microsoft e IDC (Content Partner), e Prima Assicurazioni (Communication Partner). Partner editoriali: Adnkronos (Main Media Partner), Fasi.eu, PMI.it e Wall Street Italia.

Per iscriversi all’evento e per consultare il programma, visitare il sito: https://www.comunicazioneitaliana.it/eventi/1072#programma

Inoltre, le sessioni ospitate nella Sala Phygital saranno trasmesse in diretta streaming su www.comunicazioneitaliana.tv, dove verranno resi disponibili anche i talk show e gli speech nei giorni successivi.