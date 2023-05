Finale Champions League 2023, quanto costano i biglietti?

L’attesa è alle stelle per la finale della Champions League 2023, che vedrà l’Inter protagonista di un’epica sfida contro il Manchester City. Dopo aver eliminato il Milan in una doppia vittoria tra andata e ritorno, i nerazzurri ora si preparano a conquistare il titolo europeo. La partita si terrà il prossimo 10 giugno all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul, un palcoscenico leggendario per il calcio.

Come si possono acquistare i biglietti?

I tifosi dell’Inter sono ansiosi di sapere come poter mettere le mani sui preziosi biglietti per assistere all’ultimo atto della Champions League. Il club nerazzurro sta per comunicare ufficialmente le modalità di vendita dei biglietti e le eventuali opportunità di viaggio organizzato per raggiungere Istanbul.

L’attenzione dei tifosi però non è solo rivolta ai biglietti, ma anche ai voli aerei, che negli ultimi tempi hanno visto un aumento dei prezzi e una riduzione della disponibilità. La Uefa consiglia ai sostenitori di non programmare il viaggio per il giorno stesso della partita, per evitare complicazioni dovute a ritardi o imprevisti che potrebbero interferire con l’arrivo in Turchia.

Prima fase di vendita

Ciascuna delle squadre finaliste, l’Inter e il Manchester City, avrà a disposizione 20.000 biglietti. Il processo di vendita e assegnazione dei tagliandi riservati ai tifosi delle due squadre sarà concordato con i rispettivi club. La Uefa ha già avviato la prima fase di vendita dei biglietti sul proprio sito, che si è conclusa il 28 aprile.

La vendita dei biglietti è avvenuta tramite una lotteria, alla quale i tifosi interessati hanno partecipato tramite richiesta online. I fortunati selezionati saranno informati via email e potranno acquistare fino a due biglietti nella categoria di prezzo assegnata. I biglietti rimanenti sono riservati alla struttura organizzativa locale, alla Uefa, alle associazioni affiliate, ai partner commerciali e alle emittenti televisive.

Quanto costano i biglietti per la finale di Champions League 2023?

I prezzi stabiliti dalla Uefa sono i seguenti: categoria 4 a 70 euro, categoria 3 a 180 euro, categoria 2 a 490 euro e categoria 1 a 690 euro. I biglietti riservati agli spettatori con disabilità hanno un costo fisso di 70 euro e includono anche un biglietto per l’accompagnatore. Oltre all’emozione di assistere alla finale in diretta, i tifosi possono anche considerare l’opzione dei pacchetti ospitalità offerti dalla Uefa. Questi pacchetti includono non solo il biglietto per la partita, ma anche servizi come catering e drink di benvenuto.

Lo stadio olimpico Ataturk

L’Atatürk Olympic Stadium è pronto ad accogliere il grande evento calcistico. Inaugurato nel 2001, lo stadio ha una capacità di 72.000 spettatori ed è situato a 25 km dal centro di Istanbul, nel distretto di Basaksehir. Questo non è il primo anno in cui lo stadio Atatürk ospita la finale della Champions League. Nella stagione 2004-2005, fu teatro di una finale memorabile tra Milan e Liverpool, che si concluse con la vittoria dei Reds ai calci di rigore dopo una rimonta incredibile. Ora è il momento per l’Inter e il Manchester City di scrivere la loro storia in questo stadio leggendario.

Quanto vincerà la squadra che conquisterà la Champions League?

Oltre all’onore di vincere il prestigioso trofeo, c’è anche un premio monetario in palio per la squadra vincitrice. Oltre ala coppa, l’Inter o il Manchester City si aggiudicheranno ulteriori 23,5 milioni di euro: 15,5 milioni per la qualificazione alla finale, 4,5 milioni per la vittoria del torneo e 3,5 milioni per l’accesso alla Supercoppa Europa contro la vincitrice dell’Europa League.

Insomma, la finale della Champions League 2023 è un evento imperdibile per i tifosi di calcio di tutto il mondo.